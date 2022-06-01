Судьба $300 млрд: администрация Байдена выступает против конфискации активов РФ

По мнению чиновников Белого дома, конфискация активов Центробанка будет незаконной. К тому же это подорвет статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера.

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В Белом доме до сих пор не достигли единой позиции по вопросу конфискации российских активов из-за военной агрессии в Украине. Как сообщает New York Times, администрация президента США Джо Байдена опасается, что возможная конфискация замороженных активов Центробанка России может подорвать репутацию Вашингтона как надежного инвестиционного партнера, что усугубит финансовое положение в стране.

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На прошлой недели министры финансов Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии в совместном заявлении призвали разработать механизм восстановления городов в Украине за счет замороженных активов российских центральных банков.

Также конфискация российских активов была центральной темой на встрече высших экономических чиновников стран "Большой семерки" в этом месяце, причем эта идея получила публичную поддержку со стороны Германии и Канады.

Однако Вашингтон занял более осторожную позицию — чиновники администрации Байдена предупредили, что процесс конфискации активов Центробанка противоречит американскому законодательству. К тому же эти шаги могут "отбить" у других стран желание полагаться на США как на убежище для инвестиций.

Издание отмечает, что на пресс-конференции в Германии в этом месяце министр финансов Джанет Л. Йеллен, похоже, "закрыла дверь" в возможности США участвовать в любых усилиях по изъятию и перераспределению российских активов.

[ + – ] Министр финансов CША Джанет Йеллен

"Я думаю, вполне естественно, что, учитывая огромные разрушения в Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми они столкнутся, мы обратимся к России, чтобы она помогла заплатить хотя бы часть той цены, которая будет за это заплачена. Но это не то, что юридически допустимо в Соединенных Штатах", — заявила она.

В дополнение к юридическим препятствиям, Йеллен и другие чиновники утверждают, что изъятие российских активов может заставить страны неохотно хранить свои резервы в долларах, опасаясь, что в будущих конфликтах США и их союзники конфискуют эти средства. Некоторые чиновники по национальной безопасности в администрации Байдена говорят, что они обеспокоены тем, что если начнутся переговоры между Украиной и Россией, то не будет возможности предложить значительные санкции Москве, когда резервы будут списаны с ее зарубежных счетов.

По словам профессора права из Университета Вирджинии Пола Стефана, примеры конфискации активов Афганистана и Венесуэлы несопоставимы, поскольку США не признали эти правительства законными. Кроме того. если попытаться внести поправки в закон, чтобы четко предоставить США право конфисковывать активы Центробанка вероятно, приведет к сложным юридическим баталиям между двумя странами.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковало идею Евросоюза о передаче замороженных российских активов Украине, назвав это воровством. По его словам, Евросоюз в последнее время не имеет собственной внешней политики и полностью опирается на позицию Белого дома.