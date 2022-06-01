Доля $300 млрд: адміністрація Байдена виступає проти конфіскації активів РФ

На думку чиновників Білого дому, конфіскація активів Центробанку буде незаконною. До того ж, це підірве статус Вашингтона як надійного інвестиційного партнера.

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У Білому домі досі не досягли єдиної позиції щодо конфіскації російських активів через військову агресію в Україні. Як повідомляє New York Times, адміністрація президента США Джо Байдена побоюється, що можлива конфіскація заморожених активів Центробанку Росії може підірвати репутацію Вашингтона як надійного інвестиційного партнера, що посилить фінансове становище в країні.

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Минулого тижня міністри фінансів Латвії, Литви, Словаччини й Естонії в спільній заяві закликали розробити механізм відновлення міст в Україні за рахунок заморожених активів російських центральних банків.

Також конфіскація російських активів була центральною темою на зустрічі найвищих економічних чиновників країн "Великої сімки" цього місяця, причому ця ідея отримала публічну підтримку з боку Німеччини та Канади.

Проте Вашингтон зайняв обережнішу позицію — чиновники адміністрації Байдена попередили, що процес конфіскації активів Центробанку суперечить американському законодавству. До того ж, ці кроки можуть "відбити" в інших країнах бажання покладатися на США як на притулок для інвестицій.

Видання зазначає, що на пресконференції в Німеччині цього місяця міністерка фінансів Джанет Л. Єллен, схоже, "зачинила двері" в можливості США брати участь у будь-яких зусиллях щодо вилучення та перерозподілу російських активів.

[ + – ] Міністерка фінансів США Джанет Єллен

"Я думаю, цілком природно, що з огляду на величезні руйнування в Україні та величезні витрати на відновлення, з якими вони зіткнуться, ми звернемося до Росії, щоб вона допомогла заплатити хоча б частину тієї ціни, яка буде за це заплачена. Але це не те, що юридично допустимо в Сполучених Штатах", — заявила вона.

Крім юридичних перешкод, Єллен та інші чиновники стверджують, що вилучення російських активів може змусити країни неохоче зберігати свої резерви в доларах, побоюючись, що в майбутніх конфліктах США та їхні союзники конфіскують ці кошти. Деякі чиновники національної безпеки в адміністрації Байдена кажуть, що вони стурбовані тим, що якщо почнуться переговори між Україною та Росією, то не буде можливості запропонувати значні санкції Москві, коли резерви будуть списані із її закордонних рахунків.

За словами професора права з Університету Вірджинії Пола Стефана, приклади конфіскації активів Афганістану та Венесуели непорівнянні, оскільки США не визнали ці уряди законними. Крім того, якщо спробувати внести поправки до закону, щоб чітко надати США право конфіскувати активи Центробанку, ймовірно, це призведе до складних юридичних баталій між двома країнами.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров розкритикував ідею Євросоюзу про передачу заморожених російських активів Україні, назвавши це крадіжкою. За його словами, Євросоюз останнім часом не має власної зовнішньої політики та повністю спирається на позицію Білого дому.