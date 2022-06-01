В кинотеатрах РФ начнут показывать российские сериалы из-за ухода больших киностудий

Одной из первых премьер станет сериал про далекое будущее, в котором в России вымерло почти все мужское население.

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В кинотеатрах РФ на фоне ухода с рынка больших кинокомпаний, таких как Disney и Universal, начнут показывать российские сериалы. Об этом сообщило издание "Ведомости".

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По данным журналистов, на 9 июня в российских кинотеатрах запланирована премьера сериала "Два холма", который вышел на стриминге Start в апреле этого года. События комедии происходят в 2140 году. Согласно сюжету, почти все мужское население России вымерло в результате биологической войны, однако часть оставшихся в живых мужчин вместе со своими возлюбленными живут в заброшенных мегаполисах.

"Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода "Два холма" встречает за его пределами молодого "примата" Геру", — говорится в синопсисе сериала.

Источник издания сообщил, что в кинотеатрах будут показаны первые эпизоды "Двух холмов", а прокатчиком выступит крупнейший дистрибьютор российских фильмов "Централ Партнершип". По словам гендиректора компании Вадима Верещагина, на данный момент в РФ "наблюдается дефицит качественного развлекательного контента", а "Два холма" будут показаны в кинотеатрах на фоне успешного старта на стриминге.

Кроме того, 2 июня ЦПШ выпустит в широкий прокат фильм "Манюня" — кинотеатральную версию сериала по одноименной книге Наринэ Абгарян от платформы Okko. Ее сняли братья Гевонд и Сарик Андреасян, авторы фильма "Тот еще Карлосон" с комиком Михаилом Галустяном в главной роли (2,6 балла из 10 на российском сайте "Кинопоиск") и комедии "Беременный" (2,5 балла из 10).

О планах выпустить в кинопрокат свои сериалы журналистам сообщили на стримингах Okko, Premier и Kion.

Напомним, в марте этого года, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, голливудские студии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount приостановили показ своих новых фильмов в России. В связи с этим российские кинотеатры потеряли большую часть кассовых сборов и столкнулись с дефицитом контента.

Ранее мы писали о том, какие новые фильмы показывали в украинских кинотеатрах в мае.