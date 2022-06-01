У кінотеатрах РФ почнуть показувати російські серіали через відхід великих кіностудій

Однією з перших прем'єр стане серіал про далеке майбутнє, в якому в Росії вимерло майже все чоловіче населення.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У кінотеатрах РФ на тлі відходу з ринку великих кінокомпаній, таких як Disney та Universal, почнуть показувати російські серіали. Про це повідомило видання "Відомості".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними журналістів, на 9 червня в російських кінотеатрах заплановано прем'єру серіалу "Два пагорби", який вийшов на стримінгу Start у квітні цього року. Події комедії відбуваються у 2140 році. Згідно з сюжетом, майже все чоловіче населення Росії вимерло внаслідок біологічної війни, проте частина чоловіків, що залишилися в живих, разом зі своїми коханими живуть у занедбаних мегаполісах.

"Спокій ідеально влаштованого жіночого світу опиняється під загрозою, коли вчителька Рада з екоміста "Два пагорби" зустрічає за його межами молодого "примата" Геру", — йдеться в синопсисі серіалу.

Джерело видання повідомило, що в кінотеатрах покажуть перші епізоди "Двох пагорбів", а прокатником виступить найбільший дистриб'ютор російських фільмів "Централ Партнершип". За словами гендиректора компанії Вадима Верещагіна, на цей час у РФ "спостерігається дефіцит якісного розважального контенту", а "Два пагорби" покажуть в кінотеатрах на тлі успішного старту на стрімінгу.

Крім того, 2 червня ЦПШ випустить у широкий прокат фільм "Манюня" — кінотеатральну версію серіалу за однойменною книгою Наріне Абгарян від платформи Okko. Її зняли брати Гевонд та Сарік Андреасян, автори фільму "Той ще Карлосон" із коміком Михайлом Галустяном у головній ролі (2,6 бала з 10 на російському сайті "Кінопошук") та комедії "Вагітний" (2,5 бала з 10).

Про плани випустити у кінопрокат свої серіали журналістам повідомили на стрімінгах Okko, Premier та Kion.

Нагадаємо, в березні цього року, на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, голлівудські студії Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount призупинили показ своїх нових фільмів у Росії. У зв'язку з цим російські кінотеатри втратили більшу частину касових зборів та зіткнулися з дефіцитом контенту.

Раніше ми писали про те, які нові фільми показували в українських кінотеатрах у травні.