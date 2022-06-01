Во многих странах Европы включились сигналы воздушной тревоги (видео)

Особенно сильно сирены встревожили украинских беженцев, которым не повезло узнать, что такое российские обстрелы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Днем 1 июня во многих странах Европы включились сирены. Эти меры профилактические: после того, как россияне начали наносить ракетные удары по украинским городам, европейцы решили, что готовность сигналов тревоги будут регулярно проверять.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Местные администрации предупреждали жителей об этом, однако сирены многих встревожили, особенно беженцев из Украины.

"Ровно в полдень начинают выть сирены. Мозг такой: "А, ну все нормально, первая среда месяца, ровно 12:00, продувают сирены, как и месяц до этого". Мозжечок: "Бегом в укрытие, мы все умрем, мы уже умерли, хотя бы в коридор беги, дура, тут же окно!" — описала свои переживания блогер Светлана Панина, которая эвакуировалась во Францию. Ранее ее семья жила в Горенке Киевской области, их дом был поврежден во время штурма Киева российскими оккупантами.

После полномасштабного российского вторжения в Воздушных сил Украины объяснили, как ВСУ фиксируют, куда летят вражеские самолеты и ракеты и сколько времени есть у людей, чтобы укрыться в убежищах. К примеру, если ракету, нацеленную на Киев, выпустили с территории Беларуси с расстояния 300 км, у горожан есть около 20 минут, чтобы спрятаться. Сирены включаются практически сразу после того, как радиолокационные системы фиксируют угрозу.

Маршрут полета ракет можно определить лишь приблизительно, так как они могут менять траекторию или вообще исчезнуть с радаров. Поэтому, если ракеты летят со стороны Черного моря в Винницу, тревогу объявляют в Одессе, Николаеве, Умани, Тульчине, Немирове и Виннице. Как только ракета пролетает какой-то город или ее сбивает ПВО, дают отбой тревоги.