У багатьох країнах Європи ввімкнулися сигнали повітряної тривоги (відео)

Особливо сильно сирени стривожили українських біженців, яким не пощастило дізнатися, що таке російський обстріл.

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Вдень, 1 червня, в багатьох країнах Європи ввімкнулися сирени. Ці заходи профілактичні: після того, як росіяни почали завдавати ракетних ударів по українських містах, європейці вирішили, що готовність сигналів тривоги регулярно перевірятимуть.

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Місцеві адміністрації попереджали про це мешканців, проте сирени багатьох стривожили, особливо біженців з України.

"Рівно опівдні починають вити сирени. Мозок такий: "А, ну все нормально, перша середа місяця, рівно 12:00, продувають сирени, як і місяць до цього". Мозжечок: "Бігом в укриття, ми всі помремо, ми вже померли, хоча б у коридор біжи, дура, тут же вікно!" — описала свої переживання блогерка Світлана Паніна, яка евакуювалася до Франції. Раніше її сім'я жила в Горенці Київської області, їхній будинок пошкодили під час штурму Києва російські окупанти.

Після повномасштабного російського вторгнення в Повітряних силах України пояснили, як ЗСУ фіксують, куди летять ворожі літаки та ракети і скільки часу є в людей, щоб сховатися у сховищах. Наприклад, якщо ракету, націлену на Київ, випустили з території Білорусі з відстані 300 км, городяни мають близько 20 хвилин, щоб сховатися. Сирени включаються практично відразу після того, як системи радіолокації фіксують загрозу.

Маршрут польоту ракет можна визначити приблизно, оскільки вони можуть змінювати траєкторію або взагалі зникнути з радарів. Тому, якщо ракети летять із боку Чорного моря до Вінниці, тривогу оголошують в Одесі, Миколаєві, Умані, Тульчині, Немирові та Вінниці. Щойно ракета пролітає якесь місто або її збиває ППО, дають відбій тривоги.