Ефект через тиждень: експертка назвала вид чаю, який очистить печінку та поверне блиск шкірі

За словами Дженіфер Темпл, варто перемолоти стебла та зерна розторопші, залити її окропом та чекати 10 хвилин для настоювання. Такий відвар варто пити раз на день, і через тиждень це дасть свій ефект.

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Експертка у галузі здоров’я Дженіфер Темпл зазначила, що якщо випивати одна чашку чаю щодня, то це може допомогти детоксикації печінки та навіть відновить сяяння шкіри. Своїм рецептом вона поділилася в TikTok, де на її сторінку підписано понад 560 тисяч користувачів.

Видання Daily Mirror пише, що пані Темпл є сертифікованою практиканткою аюрведи — системи природньої медицини, яка виникла в Індії понад 3000 років тому. Вона також є засновницею і власницею компанії Purely Ayurveda.

Рецепт чаю від Дженіфер Темпл

"Пийте одну чашку цього напою щодня протягом тижня, щоб допомогти очистити печінку, зарядитися енергією та зменшити кількість токсинів у вашому тілі — щось на кшталт мінідетоксикації", — каже пані Темпл.

За її словами, найкращим варіантом був зробити відвар трави під назвою розторопша плямисла, і саме у меленому варіанті. Оскільки зерна цієї рослини доволі тверді, то її потрібно ретельно подрібнити зі стеблами, а потім залити окропом у пропорції 1 до 1.

"Настоюйте щонайменше 10 хвилин і пийте один раз на день — і не дивуйтеся, якщо помітите, що через тиждень ваша шкіра стала набагато сяючою та здоровішою", — заявила пані Темпл.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.