Эффект через неделю: эксперт назвала вид чая, который очистит печень и вернет блеск коже

По словам Дженифер Темпл, стоит перемолоть стебли и зерна расторопши, залить ее кипятком и ждать 10 минут для настаивания. Такой отвар следует пить раз в день, и через неделю это даст свой эффект.

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Эксперт в области здоровья Дженифер Темпл отметила, что если выпивать одну чашку чая ежедневно, то это может помочь детоксикации печени и даже восстановит сияние кожи. Своим рецептом она поделилась в TikTok, где на ее страницу подписано более 560 тысяч пользователей.

Издание Daily Mirror пишет, что госпожа Темпл является сертифицированным практиком аюрведы — системы естественной медицины, которая возникла в Индии более 3000 лет назад. Она также является основателем и владельцем компании Purely Ayurveda.

Рецепт чая от Дженифер Темпл

"Пейте одну чашку этого напитка ежедневно в течение недели, чтобы помочь очистить печень, зарядиться энергией и уменьшить количество токсинов в вашем теле — что-то вроде мини-детоксикации", — говорит госпожа Темпл.

По ее словам, лучшим вариантом был сделать отвар травы под названием расторопша пятнистая, и именно в молотом варианте. Поскольку зерна этого растения довольно твердые, то его нужно тщательно измельчить со стеблями, а затем залить кипятком в пропорции 1 к 1.

"Настаивайте не менее 10 минут и пейте один раз в день — и не удивляйтесь, если заметите, что через неделю ваша кожа стала гораздо более сияющей и здоровой", — заявила госпожа Темпл.

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