От боли и дискомфорта: 5 видов чая, которые помогут успокоить желудок

Сильное урчание, давящая боль и дискомфорт в желудке –это обычно очень неприятно. Но не нужно паниковать, так как некоторые виды чая могут помочь облегчить эти симптомы.

Маленьким секретным оружием против хаоса, который творится в вашем желудке, может стать чай: от фенхеля и ромашки до чая из супермаркета. Нет почти ничего, что не могла бы вылечить чашка горячего чая. Он полезен не только для тела, но и для души, так как теплого напитка обычно достаточно, чтобы помочь расслабиться и тем самым уменьшить стресс. Горячий чай согревает изнутри, а тепло, как известно, снимает напряжение, боль и острый дискомфорт. Поэтому неудивительно, что чай может привести желудок в порядок и успокоить его. Если у вас проблемы с желудком, некоторые виды чая могут творить чудеса благодаря своим ингредиентам. Об этом пишет Fit For Fun.

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Зеленый чай

Фото: Freepik

Зеленый чай — настоящее чудо-оружие в борьбе с расстройствами желудка. Он содержит полифенолы и органические флавоноиды, которые обладают антибактериальным эффектом и улавливают разрушающие клетки свободные радикалы, что может даже замедлить процесс старения. Зеленый чай также способен предотвращать развитие опухолей, оказывать профилактическое воздействие на сердечно-сосудистые заболевания и положительно влиять на нарушения функции печени.

Чай с фенхелем

Чай из фенхеля обладает множеством антибактериальных свойств и, как было доказано, облегчает острую тошноту. Он также может облегчить менструальные спазмы и способствовать регулярности стула, так как фенхель часто используют для лечения запоров.

Вы также можете попробовать приготовить этот чай дома. Просто залейте чайную ложку сушеных семян фенхеля стаканом горячей воды или же поместите корни или листья фенхеля в горячую воду на 5-10 минут.

Мятный чай

Фото: Freepik

Известно, что мятный чай расслабляет мышцы кишечника и облегчает боль, а просто запах мятного масла может предотвратить тошноту и рвоту. Вы можете легко приготовить этот чай дома, замочив измельченные листья перечной мяты в горячей воде примерно 7-10 минут.

Ромашковый чай

Ромашковый чай легкий, ароматный и считается одним из самых успокаивающих чаев. Ромашку часто используют для расслабления пищеварительных мышц и лечения таких проблем, как расстройство желудка, укачивание, тошнота, рвота и диарея. Вы можете приготовить чай дома, замочив столовую ложку сушеных листьев ромашки в чашке горячей воды на пять минут.

Черный чай

Фото: Freepik

Старое и популярное домашнее средство – черный чай. Он обладает рядом преимуществ для здоровья, аналогичных зеленому чаю, особенно помогает облегчить расстройство желудка и запоры.

Однако вам следует несколько ограничить его потребление и выпивать максимум одну или две чашки в день, поскольку черный чай обычно содержит большее количество кофеина. А чрезмерное употребление кофеина может только усугубить проблемы с желудком.

Меньше стресса

В следующий раз, когда вы заметите дискомфорт в области живота, уделите минутку себе, так как стресс также может спровоцировать этот дискомфорт.

Чашка чая или, например, тепло грелки на животе могут быстро поднять настроение и, прежде всего, быстро успокоить. Большинство симптомов подобного типа быстро проходят, если это не вирус, а просто небольшой сбой в организме, вызванный стрессом или перееданием. Если же симптомы усиливаются, а дискомфорт не проходит, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, 5 причин каждый день пить чай с корицей.

Ранее Фокус писал о том, что если вы не любите кофе, обратите внимание на черный чай, так как он не менее полезен для вашего здоровья, чем зеленый.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.