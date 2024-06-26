Від болю та дискомфорту: 5 видів чаю, які допоможуть заспокоїти шлунок

Сильне бурчання, біль та дискомфорт у шлунку — це зазвичай дуже неприємно. Але не потрібно панікувати, оскільки деякі види чаю можуть допомогти полегшити ці симптоми.

Маленькою секретною зброєю проти хаосу, що коїться у вашому шлунку, може стати чай: від фенхеля і ромашки до чаю з супермаркету. Немає майже нічого, що не могла б вилікувати чашка гарячого чаю. Він корисний не тільки для тіла, а й для душі, оскільки теплого напою зазвичай достатньо, щоб допомогти розслабитися і тим самим зменшити стрес. Гарячий чай зігріває зсередини, а тепло, як відомо, знімає напругу, біль і гострий дискомфорт. Тому не дивно, що чай може привести шлунок до ладу та заспокоїти його. Якщо у вас проблеми зі шлунком, деякі види чаю можуть творити чудеса завдяки своїм інгредієнтам. Про це пише Fit For Fun.

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Зелений чай

Фото: Freepik

Зелений чай — справжня диво-зброя у боротьбі з розладами шлунка. Він містить поліфеноли й органічні флавоноїди, які мають антибактеріальний ефект і вловлюють вільні радикали, що руйнують клітини, що може навіть уповільнити процес старіння. Зелений чай також здатний запобігати розвитку пухлин, чинити профілактичний вплив на серцево-судинні захворювання і позитивно впливати на порушення функції печінки.

Чай із фенхелем

Чай з фенхеля має безліч антибактеріальних властивостей і, як було доведено, полегшує гостру нудоту. Він також може полегшити менструальні спазми і сприяти регулярності випорожнень, оскільки фенхель часто використовують для лікування закрепів.

Ви також можете спробувати приготувати цей чай вдома. Просто залийте чайну ложку сушеного насіння фенхеля склянкою гарячої води або ж помістіть коріння чи листя фенхеля в гарячу воду на 5-10 хвилин.

М'ятний чай

Фото: Freepik

Відомо, що м'ятний чай розслабляє м'язи кишківника та полегшує біль, а просто запах м'ятної олії може запобігти нудоті та блюванню. Ви можете легко приготувати цей чай вдома, замочивши подрібнене листя перцевої м'яти в гарячій воді приблизно 7-10 хвилин.

Ромашковий чай

Ромашковий чай легкий, ароматний і вважається одним із найбільш заспокійливих чаїв. Ромашку часто використовують для розслаблення травних м'язів і лікування таких проблем, як розлад шлунка, заколисування, нудота, блювота і діарея. Ви можете приготувати чай вдома, замочивши столову ложку сушеного листя ромашки в чашці гарячої води на п'ять хвилин.

Чорний чай

Фото: Freepik

Старий і популярний домашній засіб — чорний чай. Він має низку переваг для здоров'я, аналогічних до зеленого чаю, особливо допомагає полегшити розлад шлунка і закрепи.

Однак вам слід дещо обмежити його споживання і випивати максимум одну або дві чашки на день, оскільки чорний чай зазвичай містить більшу кількість кофеїну. А надмірне вживання кофеїну може тільки посилити проблеми зі шлунком.

Менше стресу

Наступного разу, коли ви помітите дискомфорт у ділянці живота, приділіть хвилинку собі, оскільки стрес також може спровокувати цей дискомфорт.

Чашка чаю або, наприклад, тепло грілки на животі можуть швидко підняти настрій і, насамперед, швидко заспокоїти. Більшість симптомів подібного типу швидко минають, якщо це не вірус, а просто невеликий збій в організмі, спричинений стресом чи переїданням. Якщо ж симптоми посилюються, а дискомфорт не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, 5 причин щодня пити чай із корицею.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви не любите каву, зверніть увагу на чорний чай, оскільки він не менш корисний для вашого здоров'я, ніж зелений.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.