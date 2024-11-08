Астрономи виявили походження найзагадковіших сигналів із космосу: що це таке

Таємничі радіосигнали приходять з усіх частин космосу і вчені з'ясували, що саме сприяє їхній появі.

Досі вчені точно не розуміють, яким чином виникають швидкі радіосплески (FRB), але нове дослідження показує походження цих загадкових радіосигналів, які приходять з усіх частин космосу. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature, пише ScienceAlert.

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Досі вчені дуже мало знають про швидкі радіосплески (FRB), які є короткими спалахами електромагнітного випромінювання, видимого в радіохвилях. По суті це радіоімпульси, які мають середню частоту 1400 Гц. Але FRB з'являються і зникають за частки секунди, а тому являють собою найзагадковіші сигнали, які посилає нам Всесвіт. Відомо, що джерела FRB знаходяться на відстані в мільйони і мільярди світлових років від Землі.

Одна з головних теорій передбачає, що FRB створюють магнетари, тобто різновид нейтронних зірок з найпотужнішим магнітним полем у Всесвіті. Передбачається, що взаємодія між магнітним полем зірки та її гравітацією призводить до появи "зевзеветрясінь" і вони створюють FRB. Але не всі ці спалахи радіосвітла поводяться однаково, а отже, існують й інші способи їх створення.

За словами авторів дослідження, вивчення галактик, звідки приходять ці радіосигнали, дало змогу з'ясувати, які умови навколишнього середовища сприяють їхній появі. Ретельний аналіз галактик, з яких прибули FRB, показав, що швидкі радіосплески зазвичай виникають у галактиках, де багато молодих зірок. Але при цьому ці галактики мають дуже велику масу, що зустрічається досить рідко.

Одна з головних теорій передбачає, що FRB створюють магнетари, тобто різновид нейтронних зірок із найпотужнішим магнітним полем у Всесвіті Фото: ScienceAlert

З іншого боку, молоді зірки часто є дуже масивними й існують недовго, перш ніж вибухнути надновою. У результаті виникають нейтронні зірки, зокрема й магнетари. Астрономи дійшли висновку, що галактичне середовище, наповнене молодими зірками, має велике значення для створення джерел FRB.

Також учені з'ясували, що свою роль у цьому відіграє і кількість металів у галактиці. Масивні галактики зазвичай мають більше металів, ніж їхні аналоги з меншою масою, і, як правило, створюють більш масивні зірки. Металами в астрономії (можливо, це дуже не люблять хіміки) називають хімічні елементи, які важчі за водень і гелій, а це основа всієї матерії у Всесвіті.

Водночас учені кажуть, що наднові виникають у галактиках майже з тією самою швидкістю, що і з'являються нові зірки. Тож, якщо магнетари створюють FRB, то розподіл швидких радіосплесків має відповідати розподілу наднових у галактиці, але це не так. Тому, як вважають учені, цей тип нейтронних зірок не є основним джерелом дивних радіоімпульсів.

З іншого боку, магнетари, що створюють FRB, могли бути створені внаслідок злиття подвійних зірок. Це може відбуватися в галактиках, де існує багато масивних зірок. Це дослідження не дає точної відповіді на питання про джерела FRB, але підкріплює аргументи на користь магнетарів і припускає, що особливе галактичне середовище сприяє походженню цих сигналів.

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