Астрономы обнаружили происхождение самых загадочных сигналов из космоса: что это такое

Таинственные радиосигналы приходят со всех частей космоса и ученые выяснили, что именно способствует их появлению.

До сих пор ученые точно не понимают, каким образом возникают быстрые радиовсплески (FRB), но новое исследование показывает происхождение этих загадочных радиосигналов, которые приходят со всех частей космоса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

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До сих ученые очень мало знают о быстрых радиовсплесках (FRB), которые являются короткими вспышками электромагнитного излучения, видимого в радиоволнах. По сути это радиоимпульсы, которые имеют среднюю частоту 1400 Гц. Но FRB появляются и исчезают за доли секунды, а потому представляют собой самые загадочные сигналы, которые посылает нам Вселенная. Известно, что источники FRB находятся на расстоянии в миллионы и миллиарды световых лет от Земли.

Одна из главных теорий предполагает, что FRB создают магнетары, то есть разновидность нейтронных звезд с самым мощным магнитным полем во Вселенной. Предполагается, что взаимодействие между магнитным полем звезды и ее гравитацией приводит к появлению "зевездотрясений" и они производят FRB. Но не все эти вспышки радиосвета ведут себя одинаково, а значит существуют и другие способы их создания.

По словам авторов исследования, изучение галактик, откуда приходят эти радиосигналы, позволило выяснить, какие условия окружающей среды способствуют их появлению. Тщательный анализ галактик, из которых прибыли FRB, показал, что быстрые радиовсплески обычно возникают в галактиках, где много молодых звезд. Но при этом данные галактики имеют очень большую массу, что встречается довольно редко.

Одна из главных теорий предполагает, что FRB создают магнетары, то есть разновидность нейтронных звезд с самым мощным магнитным полем во Вселенной Фото: ScienceAlert

С другой стороны, молодые звезды часто являются очень массивными и существуют недолго, прежде, чем взорваться сверхновой. В результате возникают нейтронные звезды, в том числе и магнетары. Астрономы пришли к выводу, что галактическая среда, наполненная молодыми звездами, имеет большое значение для создания источников FRB.

Также ученые выяснили, что свою роль в этом играет и количество металлов в галактике. Массивные галактики обычно имеют больше металлов, чем их аналоги с меньшей массой, и, как правило, создают более массивные звезды. Металлами в астрономии (возможно, это очень не любят химики) называют химические элементы, которые тяжелее водорода и гелия, а это основа всей материи во Вселенной.

В то же время ученые говорят, что сверхновые возникают в галактиках почти с той же скоростью, что и появляются новые звезды. Поэтому, если магнетары создают FRB, то распределение быстрых радиовсплесков должно соответствовать распределению сверхновых в галактике, но это не так. Поэтому, как считают ученые, этот тип нейтронных звезд не является основным источником странных радиоимпульсов.

С другой стороны, магнетары, создающие FRB, могли быть созданы в результате слияния двойных звезд. Это может происходить в галактиках, где существует много массивных звезд. Это исследование не дает точного ответа на вопрос об источниках FRB, но подкрепляет аргументы в пользу магнетаров и предполагает, что особенная галактическая среда способствует происхождению этих сигналов.

Как уже писал Фокус, ученые изучают катастрофическое событие Мияке, которое повлияло на Землю. Исследователи нашли следы разрушительного космического события в годовых кольцах древних деревьев. Ученые надеются на то, что собранные данные помогут человечеству подготовиться к таким катастрофам в будущем

Также Фокус писал от том, что зонд NASA за 1 млрд долларов прислал новые снимки Юпитера. При этом зонд впервые в истории подлетел очень близко к полюсам газового гиганта, чего никогда не делал ни один космический аппарат.