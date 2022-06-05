"Инструментов спасения Украины два". Вдова убитого агента ФСБ Александра Литвиненко дала интервью

Вдова убитого агента ФСБ считает, что Россию ждут еще более тяжелые времена из-за введенных санкций. По ее мнению, "инструментов спасения мира два: вооружить Украину и изолировать Россию".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

60-летняя Марина Литвиненко, вдова загадочно погибшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, дала интервью испанскому изданию La Vanguardia.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

В частности, женщина отметила, что западные правительства не должны вести никаких переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Инструментов спасения мира, спасения Украины два: вооружить Украину и изолировать Россию", — рассказывает вдова убитого Александра Литвиненко.

В частности, Марина Литвиненко надеется, что война положит конец "древнему царству лжи" в ее многострадальной стране.

Относительно простых россиян Марина Литвиненко считает, что их головы полностью заражены российской пропагандой. А Россию ждут еще более тяжелые времена из-за введенных западным миром санкций.

Александра Литвиненко, сбежавшего из России в Великобританию в 2000 году, загадочно отравили в Лондоне в 2006 году. Через 22 дня после госпитализации мужчина скончался от воздействия радиоактивного изотопа полония-210. В его гибели обвиняют российские спецслужбы.

Литвиненко заявлял, что руководство ФСБ поручило ему вместе с коллегами организовать убийство Бориса Березовского, а также резко критиковал правительство РФ и лично Владимира Путина, в том числе как соавтор книги "ФСБ взрывает Россию". Получил политическое убежище в Великобритании.

Напомним, Россия должна выплатить вдове Александра Литвиненко 100 тысяч евро компенсации, хотя женщина требовала более трех миллионов.

Также Фокус писал о недавней загадочной смерти предполагаемого убийцы Александра Литвиненко. 57-летний Дмитрий Ковтун скончался якобы от осложнений коронавирусной инфекции.