Россия несет ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко, – ЕСПЧ

Суд обязал выплатить вдове Литвиненко компенсацию в размере 100 тысяч евро, хотя женщина требовала €3,5 млн.

Российская Федерация несет ответственность за убийство в 2006 году бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Александра Литвиненко в Лондоне, сказано в решении ЕСПЧ по делу вдовы Литвиненко Марины против России, обнародованном во вторник, 21 сентября.

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В ноябре прошлого года вдова Александра Литвиненко обратилась в ЕСПЧ с иском, в котором потребовала, чтобы Россия выплатила ей компенсацию в размере 3,5 млн евро.

В суде решили, что РФ виновна в нарушении второй статьи Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). В связи с этим, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию вдове Литвиненко в размере 100 тысяч евро, кроме того, РФ обязана оплатить судебные издержки в размере 22,5 тыс евро.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже отреагировал на данное решение суда, заявив, что власти России "не готовы" прислушиваться к подобным решениям.

[ + – ] Комментарий Дмитрия Пескова

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Луговой, которого в Великобритании считают исполнителем убийства Александра Литвиненко, заявил, что решение ЕСПЧ – "максимально идиотское".

[ + – ] Реакция Андрея Лугового

Дело Александра Литвиненко

Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко погиб в Лондоне в ноябре 2006 года. Власти Великобритании утверждают, что он был отравлен радиоактивным элементом "полоний-210", а его убийство – дело рук бывшего сотрудника спецслужб РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна.

21 января того же года судья Высокого суда Лондона Роберт Оуэн представил доклад, в котором говорится, что убийство Литвиненко было операцией российских спецслужб.

В свою очередь, британские следователи, которые вели дело об отравлении Александра Литвиненко, заявили, что их пытались отравить в России, чтобы помешать расследованию.

В июле 2017 года Великобритания выразила готовность выслать из страны российских дипломатов в ответ на отказ РФ экстрадировать Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Литвиненко.

Через четыре дня из Великобритании на самом деле были высланы четыре российских дипломата.

В ноябре 2017-го семья Александра Литвиненко подала заявление в Европейский суд по правам человека, в котором обвинила российское правительство в соучастии в убийстве Литвиненко, а также в том, что оно не провело тщательного расследования в связи с его смертью.

При этом отец Александра Литвиненко заявил в 2012 году, что знает имена убийц своего сына, однако не назвал их, сказав лишь, что его сына "убили не те, кого подозревает Лондон".