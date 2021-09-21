Росія несе відповідальність за вбивство колишнього співробітника ФСБ Литвиненка, — ЄСПЛ

Суд зобов'язав виплатити вдові Литвиненка компенсацію в розмірі 100 тисяч євро, хоча жінка вимагала €3,5 млн.

Російська Федерація несе відповідальність за вбивство у 2006 році колишнього співробітника Федеральної служби безпеки РФ Олександра Литвиненка в Лондоні, сказано в рішенні ЄСПЛ у справі вдови Литвиненка Марини проти Росії, оприлюдненому у вівторок, 21 вересня.

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У листопаді минулого року вдова Олександра Литвиненка звернулася до ЄСПЛ з позовом, в якому зажадала, щоб Росія виплатила їй компенсацію в розмірі 3,5 млн євро.

У суді вирішили, що РФ винна в порушенні другої статті Європейської конвенції з прав людини (право на життя). У зв'язку з цим, ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсацію вдові Литвиненка в розмірі 100 тисяч євро, крім того, РФ зобов'язана сплатити судові витрати в розмірі 22,5 тис євро.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вже відреагував на це рішення суду, заявивши, що влада Росії "не готова" прислухатися до подібних рішень.

[ + – ] Коментар Дмитра Пєскова

У свою чергу, депутат Держдуми Андрій Луговий, якого у Великобританії вважають виконавцем вбивства Олександра Литвиненка, заявив, що рішення ЄСПЛ — "максимально ідіотське".

[ + – ] Реакція Андрія Лугового

Справа Олександра Литвиненка

Ексспівробітник ФСБ Олександр Литвиненко помер у Лондоні в листопаді 2006 року. Влада Великобританії стверджує, що він був отруєний радіоактивним елементом "полоній-210", а його вбивство — справа рук колишнього співробітника спецслужб РФ Андрія Лугового і бізнесмена Дмитра Ковтуна.

21 січня того ж року суддя Високого суду Лондона Роберт Оуен представив доповідь, в якій говориться, що вбивство Литвиненка було операцією російських спецслужб.

У свою чергу, британські слідчі, які вели справу про отруєння Олександра Литвиненка, заявили, що їх намагалися отруїти в Росії, щоб перешкодити розслідуванню.

У липні 2017 року Великобританія висловила готовність вислати з країни російських дипломатів у відповідь на відмову РФ екстрадувати Андрія Лугового, підозрюваного у вбивстві Литвиненка.

Через чотири дні з Великобританії насправді були вислані чотири російські дипломати.

У листопаді 2017-го родина Олександра Литвиненка подала заяву до Європейського суду з прав людини, в якому звинуватила російський уряд у співучасті у вбивстві Литвиненка, а також в тому, що воно не провело ретельного розслідування в зв'язку з його смертю.

При цьому батько Олександра Литвиненка заявив у 2012 році, що знає імена вбивць свого сина, проте не назвав їх, сказавши лише, що його сина "вбили не ті, кого підозрює Лондон".