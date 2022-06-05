"Інструментів порятунку України два". Вдова вбитого агента ФСБ Олександра Литвиненка дала інтерв'ю

Вдова вбитого агента ФСБ вважає, що на Росію чекають ще важчі часи через введені санкції. На її думку, "інструментів порятунку світу два: озброїти Україну та ізолювати Росію".

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60-річна Марина Литвиненко, вдова загадково вбитого агента ФСБ Олександра Литвиненка, дала інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia.

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Зокрема жінка зазначила, що західні уряди не повинні вести жодних перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним

"Інструментів порятунку світу, порятунку України два: озброїти Україну та ізолювати Росію", — розповідає вдова вбитого Олександра Литвиненка.

Зокрема Марина Литвиненко сподівається, що війна покладе край "давньому царству брехні" у її багатостраждальній країні.

Щодо простих росіян, то Марина Литвиненко вважає, що їхні голови цілком заражені російською пропагандою. А на Росію чекають ще важчі часи через запроваджені західним світом санкції.

Олександра Литвиненка, який втік із Росії до Великобританії у 2000 році, загадково отруїли у Лондоні у 2006 році. Через 22 дні після госпіталізації чоловік помер від радіоактивного ізотопу полонія-210. У його загибелі звинувачують російські спецслужби.

Литвиненко заявляв, що керівництво ФСБ доручило йому разом із колегами організувати вбивство Бориса Березовського, а також різко критикував уряд РФ та особисто Володимира Путіна, зокрема як співавтор книги "ФСБ взрывает Россию". Отримав політичний притулок у Великій Британії.

Нагадаємо, Росія повинна виплатити вдові Олександра Литвиненка 100 тисяч євро компенсації, хоча жінка вимагала понад три мільйони.

Також Фокус писав про нещодавню загадкову смерть ймовірного вбивці Олександра Литвиненка. 57-річний Дмитро Ковтун помер нібито від ускладнень коронавірусної інфекції.