Из-за роста цен россияне стали есть меньше мяса — экс-чиновник правительства РФ
Вместо мясных продуктов, колбас и дорогой "молочки" люди покупают больше круп и овощей.
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В продуктовой корзине среднестатистического россиянина произошли изменения: из-за того, что цены на продукты растут быстрее зарплат люди стали экономить на еде, сообщил экономист, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса российского правительства Леонид Холод.
По его словам, в России снизились продажи мяса, в то же время россияне покупают больше круп и дешевых овощей. В мае 2022 года оптовые продажи мяса сократились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В этом сегменте продуктового рынка наибольшим спросом пользовалась прежде всего курятина.
"Падение спроса на курятину означает, что доходы населения заметно уменьшаются. Люди переходят на мучные продукты и на простейшие овощи", — объяснил Холод, отметив, что изменения в составе потребительской корзины напрямую зависят от развития экономики.
Экономист сообщил, что наблюдается сокращение потребительского спроса на другие продукты питания: фрукты, кондитерские изделия, дорогие колбасные изделия, говядину и говяжьи полуфабрикаты, а также дорогие молочные продукты.
Изменения экономической ситуации сказываются и на досуге россиян. По словам Холода, они стали отказываться от дополнительных расходов, связанных, в частности, с посещением ресторанов.
Напомним, ранее Фокус разбирался, к чему приведет дефолт России по внешнему долгу. 1 июня комитет по кредитным дефолтным свопам сообщил, что РФ не смогла выполнить обязательства по внешнему долгу. Опрошенные эксперты отметили, что кроме падения ВВП и высокой инфляции Россию ждут падение внутреннего производства, быстрый рост цен на импортные товары и резкое увеличение количества безработных.