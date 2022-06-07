Через зростання цін росіяни стали їсти менше м'яса — ексчиновник уряду РФ

Замість м'ясних продуктів, ковбас та дорогої "молочки" люди купують більше круп та овочів.

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У продуктовому кошику середньостатистичного росіянина відбулися зміни: через те, що ціни на продукти зростають швидше за зарплати, люди стали економити на їжі, повідомив економіст, колишній начальник департаменту агропромислового комплексу російського уряду Леонід Холод.

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За його словами, у Росії знизилися продажі м'яса, водночас росіяни купують більше круп та дешевих овочів. У травні 2022 року оптовий продаж м'яса скоротився на 2,6% порівняно з аналогічним періодом 2021-го. У цьому сегменті продуктового ринку найбільший попит мала насамперед курятина.

"Падіння попиту на курятину означає, що доходи населення помітно зменшуються. Люди переходять на борошняні продукти і на найпростіші овочі", — пояснив Холод, зазначивши, що зміни у складі споживчого кошика безпосередньо залежать від розвитку економіки.

Економіст повідомив, що спостерігається скорочення споживчого попиту на інші продукти харчування: фрукти, кондитерські вироби, дорогі ковбасні вироби, яловичину та яловичі напівфабрикати, а також дорогі молочні продукти.

Зміни економічної ситуації позначаються і на дозвіллі росіян. За словами Холода, вони відмовлялися від додаткових витрат, пов'язаних, зокрема, з відвідуванням ресторанів.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, до чого приведе дефолт Росії із зовнішнього боргу. 1 червня комітет із кредитних дефолтних свопів повідомив, що РФ не змогла виконати зобов'язання щодо зовнішнього боргу. Опитані експерти зазначили, що окрім падіння ВВП та високої інфляції на Росію чекають падіння внутрішнього виробництва, швидке зростання цін на імпортні товари та різке збільшення кількості безробітних.