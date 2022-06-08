"Челноки" скоро вернутся: в России катастрофически рухнули показатели импорта

По данным Bloomberg, с начала года сократился вдвое даже импорт в Россию из Китая, который не присоединился к санкциям против страны-агрессора. Главным европейским экспортером для РФ становится Беларусь, которая уже обогнала по стоимости поставок Германию.

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Попытки России перенаправить торговые потоки и обойти санкции, введенные против нее из-за полномасштабного вторжения в Украину, не могут компенсировать падение импорта, наносящее ущерб экономике, пишет Bloomberg.

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В апреле Беларусь обогнала Германию, экономика которой более чем в 60 раз крупнее, по стоимости импорта в Россию: Германия экспортировала в РФ товаров на сумму $800 млн, в то время как Беларусь — на $1,5 млрд, нарастив объемы экспорта более чем в два раза. Она поставляет в Россию множество товаров: от строительных материалов до кормов для домашних животных.

Андрей Побежимов, руководитель отдела международной логистики СДЭК , одной из крупнейших в России компаний экспресс-доставки, говорит, что рынок практически рухнул этой весной.

"Сегодня очень сложно привезти груз из Европы, иногда почти невозможно", — сказал он.

По расчетам Bloomberg, продажи в Россию от торговых партнеров, на долю которых в совокупности приходилось почти половина ее импорта в 2021 году, в апреле снизились примерно на 40% в сравнении с годом ранее. Сокращают поставки товаров даже страны, которые не присоединились к международным санкциям против России. Например, в январе экспорт из Китая оценивался в сумму $7,4 млрд, к концу апреля показатели снизились до $3,7 млрд.

Это сильно ударило по российской экономике, которая за 30 лет настолько интегрировалась в мировую торговлю, что ее импорт, как доля валового внутреннего продукта, до 2022 года был заметно выше, чем на таких развивающихся рынках, как Бразилия, Индия и Китай.

Как падение импорта сказалось на экономике России

Поскольку санкции разорвали цепочки поставок и вынудили многие транснациональные корпорации выйти из бизнеса в РФ, россиянам пришлось адаптироваться к новым условиям. Они закупают комплектующие у альтернативных иностранных поставщиков и рыщут по миру в поисках новых маршрутов или других лазеек для доставки товаров. По оценкам российского банка "Открытие", стоимость импорта в апреле, возможно, снизилась до $5 млрд по сравнению с почти $27 млрд годом ранее.

Крах импорта был одной из сил, деформировавших российскую экономику военного времени и подтолкнувших ее к тому, что центральный банк РФ назвал "обратной индустриализацией". Автомобильные заводы, на которых работали десятки тысяч человек, остановились из-за нехватки компонентов, в стране возник дефицит бумаги, потому что у производителей не было достаточного количества отбеливателей. Центробанк России даже ожидает, что часть импорта перейдет к "челночной торговле", как это было в 1990-х годах, когда люди массово выезжали за границу, чтобы привезти оттуда товары для продажи соотечественникам.

Напомним, в начале июня вступил в силу шестой пакет санкций Европейского союза в отношении РФ. Он, в частности, предусматривает запрет на покупку, импорт и транзит сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России, а также вводит персональные санкции в отношении лиц, приближенных к президенту Путину.