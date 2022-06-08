"Човники" скоро повернуться: в Росії катастрофічно впали показники імпорту

За даними Bloomberg, з початку року скоротився вдвічі навіть імпорт у Росію із Китаю, який не приєднався до санкцій проти країни-агресора. Головним європейським експортером для РФ стає Білорусь, яка вже випередила Німеччину за вартістю поставок.

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Спроби Росії перенаправити торговельні потоки та обійти санкції, введені проти неї через повномасштабне вторгнення в Україну, не можуть компенсувати падіння імпорту, що завдає шкоди економіці, пише Bloomberg.

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У квітні Білорусь обігнала Німеччину, економіка якої у понад 60 разів більша, за вартістю імпорту до Росії: Німеччина експортувала до РФ товарів на суму $800 млн, тоді як Білорусь — на $1,5 млрд, наростивши обсяги експорту більш ніж у два рази. Вона постачає до Росії безліч товарів: від будівельних матеріалів до кормів для свійських тварин.

Андрій Побежимов, керівник відділу міжнародної логістики СДЕК, однієї з найбільших у Росії компаній експрес-доставки, каже, що ринок практично впав цієї весни.

"Сьогодні дуже складно привезти вантаж із Європи, іноді майже неможливо", — сказав він.

За розрахунками Bloomberg, продажі в Росію від торгових партнерів, на частку яких у сукупності припадало майже половина її імпорту у 2021 році, у квітні знизилися приблизно на 40% проти минулого року. Зменшують постачання товарів навіть країни, які не приєдналися до міжнародних санкцій проти Росії. Наприклад, у січні експорт із Китаю оцінювався в суму $7,4 млрд, до кінця квітня показники знизилися до $3,7 млрд.

Це сильно вдарило по російській економіці, яка за 30 років настільки інтегрувалася у світову торгівлю, що її імпорт, як частка валового внутрішнього продукту, до 2022 року був помітно вищим, ніж на таких ринках, що розвиваються, як Бразилія, Індія та Китай.

Як падіння імпорту позначилося економіці Росії

Оскільки санкції розірвали ланцюжки постачань і змусили багато транснаціональних корпорацій вийти з бізнесу до РФ, росіянам довелося адаптуватися до нових умов. Вони закуповують деталі для комплектування в альтернативних іноземних постачальників і нишпорять світом у пошуках нових маршрутів або інших лазівок для доставки товарів. За оцінками російського банку "Открытие", вартість імпорту у квітні, можливо, знизилася до $5 млрд, якщо порівняти з майже $27 млрд роком раніше.

Крах імпорту був однією з сил, які деформували російську економіку воєнного часу і підштовхнули її до того, що центральний банк РФ назвав "зворотною індустріалізацією". Автомобільні заводи, на яких працювали десятки тисяч людей, зупинилися через брак деталей, у країні виник дефіцит паперу, бо у виробників не було достатньої кількості відбілювачів. Центробанк Росії навіть очікує, що частина імпорту перейде до "човникової торгівлі", як це було у 1990-х роках, коли люди масово виїжджали за кордон, щоби привезти звідти товари для продажу землякам.

Нагадаємо, на початку червня набув чинності шостий пакет санкцій Європейського союзу проти РФ. Він, зокрема, передбачає заборону на купівлю, імпорт та транзит сирої нафти та низки нафтопродуктів з Росії, а також запроваджує персональні санкції щодо осіб, наближених до президента Путіна.