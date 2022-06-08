Заденет нефтегазовый сектор: Канада расширила санкции против России

Новые ограничения распространяются на рекламные и консалтинговые услуги для нефтегазовой и химической промышленности РФ, на которые приходится 50% от общего дохода экономики.

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Канадским рекламным и PR-агентствам запретили сотрудничать с российскими нефтегазовыми компаниями в рамках новой волны санкций, призванных усилить давление на режим президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.

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Новая партия санкционных ограничений от канадских властей предусматривает запрет на предоставление нефтегазовой и химической промышленности РФ 28 разновидностей консалтинговых и рекламных услуг, в том числе по технической и управленческой части. Отмечается, что на упомянутые секторы приходится половина всех финансовых поступлений в российскую экономику.

Новые санкции запрещают канадским специалистам в сфере консалтинга работать в российской нефтегазовой и химической отраслях.

По словам министра иностранных дела Канады Мелани Жоли, страна сделает все возможное, чтобы помешать Путину финансировать свою военную машину.

После начала российского масштабного вторжения в Украину Канада применила санкции в отношении более 1070 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Беларуси. Среди прочих личностей, в санкционном списке значится и имя экс-чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, предполагаемой тайной жены руководителя Кремля.

Персональные санкции против россиян

Канадские санкции также действуют в отношении Азатбека Омурбекова, военного командующего, которого в Евросоюзе прозвали "бучанским мясником". Считается, что именно он руководил войсками РФ, которые насиловали, пытали и убивали жителей города Буча, в пригороде Киева.

Эти правонарушения относят к категории военных преступлений, в их расследовании также участвуют и канадские полицейские.

[ + – ] Фото: Amnesty International | Дома в Бородянке, которые подверглись бомбардировке 1 марта 2022 г. Фото: Amnesty International

В списке санкционных лиц и Михаил Мизинцев, российский генерал. Его, в свою очередь, Евросоюз называет "мариупольским мясником". Российский военный причастен к обстрелам и уничтожению портового города Мариуполь, убийствам гражданских лиц и военных.

Ранее Фокус сообщал, что в Офисе президента Украины сообщили, что Евросоюз без предупреждений ослабил санкции против РФ. Прежде в ЕС собирались запретить России доступ к облачным сервисам, но упоминание об этом ограничении исчезло из документов шестого пакета санкций.