Зачепить нафтогазовий сектор: Канада розширила санкції проти Росії
Нові обмеження поширюються на рекламні та консалтингові послуги для нафтогазової та хімічної промисловості РФ, на які припадає 50% від загального доходу економіки.
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Канадським рекламним та PR-агентствам заборонили співпрацювати з російськими нафтогазовими компаніями у межах нової хвилі санкцій, покликаних посилити тиск на режим президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє пресслужба канадського уряду.
Нова партія санкційних обмежень від канадської влади передбачає заборону на надання нафтогазової та хімічної промисловості РФ 28 різновидів консалтингових та рекламних послуг, зокрема з технічної та управлінської частини. Наголошується, що на згадані сектори припадає половина всіх фінансових надходжень до російської економіки.
Нові санкції забороняють канадським фахівцям у сфері консалтингу працювати у російській нафтогазовій та хімічній галузях.
За словами міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, країна зробить усе можливе, щоб завадити Путіну фінансувати свою воєнну машину.
Після початку російського масштабного вторгнення в Україну Канада застосувала санкції щодо понад 1070 фізичних та юридичних осіб із РФ, України та Білорусі. Серед інших осіб, у списку санкцій значиться і ім'я ексчемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої, імовірної таємної дружини керівника Кремля.
Персональні санкції проти росіян
Канадські санкції також діють проти Азатбека Омурбекова, військового командувача, якого в Євросоюзі прозвали "бучанським м'ясником". Вважається, що саме він керував військами РФ, які ґвалтували, катували та вбивали мешканців міста Буча, у передмісті Києва.
Ці правопорушення відносять до категорії воєнних злочинів, у їхньому розслідуванні також беруть участь і канадські поліцейські.
У списку санкційних осіб і Михайло Мезенцев, російський генерал. Його Євросоюз називає "маріупольським м'ясником". Російський військовий причетний до обстрілів та знищення портового міста Маріуполь, вбивств цивільних осіб та військових.
Раніше Фокус повідомляв, що в офісі президента України повідомили, що Євросоюз без попереджень послабив санкції проти РФ. Насамперед у ЄС збиралися заборонити Росії доступ до хмарних сервісів, але згадка про це обмеження зникла з документів шостого пакету санкцій.