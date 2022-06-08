Зачепить нафтогазовий сектор: Канада розширила санкції проти Росії

Нові обмеження поширюються на рекламні та консалтингові послуги для нафтогазової та хімічної промисловості РФ, на які припадає 50% від загального доходу економіки.

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Канадським рекламним та PR-агентствам заборонили співпрацювати з російськими нафтогазовими компаніями у межах нової хвилі санкцій, покликаних посилити тиск на режим президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє пресслужба канадського уряду.

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Нова партія санкційних обмежень від канадської влади передбачає заборону на надання нафтогазової та хімічної промисловості РФ 28 різновидів консалтингових та рекламних послуг, зокрема з технічної та управлінської частини. Наголошується, що на згадані сектори припадає половина всіх фінансових надходжень до російської економіки.

Нові санкції забороняють канадським фахівцям у сфері консалтингу працювати у російській нафтогазовій та хімічній галузях.

За словами міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, країна зробить усе можливе, щоб завадити Путіну фінансувати свою воєнну машину.

Після початку російського масштабного вторгнення в Україну Канада застосувала санкції щодо понад 1070 фізичних та юридичних осіб із РФ, України та Білорусі. Серед інших осіб, у списку санкцій значиться і ім'я ексчемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої, імовірної таємної дружини керівника Кремля.

Персональні санкції проти росіян

Канадські санкції також діють проти Азатбека Омурбекова, військового командувача, якого в Євросоюзі прозвали "бучанським м'ясником". Вважається, що саме він керував військами РФ, які ґвалтували, катували та вбивали мешканців міста Буча, у передмісті Києва.

Ці правопорушення відносять до категорії воєнних злочинів, у їхньому розслідуванні також беруть участь і канадські поліцейські.

[ + – ] Фото: Amnesty International | Будинки у Бородянці, які зазнали бомбардування 1 березня 2022 р. Фото: Amnesty International

У списку санкційних осіб і Михайло Мезенцев, російський генерал. Його Євросоюз називає "маріупольським м'ясником". Російський військовий причетний до обстрілів та знищення портового міста Маріуполь, вбивств цивільних осіб та військових.

Раніше Фокус повідомляв, що в офісі президента України повідомили, що Євросоюз без попереджень послабив санкції проти РФ. Насамперед у ЄС збиралися заборонити Росії доступ до хмарних сервісів, але згадка про це обмеження зникла з документів шостого пакету санкцій.