У Зеленського повідомили, що ЄС без попередження послабив санкції проти Росії

Євросоюз обіцяв заборонити Росії користуватися хмарними сервісами, проте згадка про це обмеження зникла з повідомлення про шостий пакет санкцій.

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що Європейська рада видалила з повідомлення про шостий пакет санкцій проти РФ згадку про заборону надання державі-агресору хмарних послуг. Про це він написав у своєму Twitter у вівторок, 6 червня.

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За словами Подоляка, спочатку ЄС оголосив про те, що можливість використання хмарних сервісів заблокують для Росії в межах шостого пакета санкцій, проте Рада ЄС відредагувала свій пресреліз, видаливши "згадки про хмарні технології".

"Ніяких уточнень чи роз'яснень від офіційних осіб. Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", — прокоментував інцидент радник голови ОП.

Раніше сьогодні блогер Антон Швець звернув увагу на те, що з пресрелізу про шостий пакет санкцій проти РФ зникла згадка заборони на надання хмарних послуг. Так, один із пунктів пакета виглядав так: "ЄС заборонить надання в Росії бухгалтерських послуг, зв'язків з PR та консультаційних послуг, а також хмарних сервісів". Однак тепер ця фраза виглядає так: "ЄС заборонить надання в Росії бухгалтерських послуг, зв'язків із PR та консультаційними послугами".

Нагадаємо, 3 червня черговий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ набув чинності. До переліку обмежень, зокрема, увійшло відключення "Сбербанку" від SWIFT та блокування активів гімнастки Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називали "коханкою Путіна".

Раніше Фокус докладно розбирався, як західні санкції наближають крах російської економіки на тлі повномасштабної війни проти України.