У Зеленского сообщили, что ЕС без предупреждения ослабил санкции против России

Евросоюз обещал запретить России пользоваться облачными сервисами, однако упоминание об этом ограничении пропало из сообщения о шестом пакете санкций.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что Европейский совет удалил из сообщения о шестом пакете санкций в отношении РФ упоминание о запрете предоставления государству-агрессору облачных услуг. Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 7 июня.

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По словам Подоляка, изначально ЕС объявил о том, что возможность использования облачных сервисов будет заблокирована для России в рамках шестого пакета санкций, однако Совет ЕС отредактировал свой пресс-релиз, удалив "упоминания об облачных технологиях".

"Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", — прокомментировал инцидент советник главы ОП.

Ранее сегодня блогер Антон Швец обратил внимание на то, что из пресс-релиза о шестом пакете санкций в отношении РФ пропало упоминание запрета на предоставление облачных услуг. Так, один из пунктов пакета выглядел следующим образом: "ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг, а также облачных сервисов". Однако теперь эта фраза выглядит так: "ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационными услугами".

Напомним, 3 июня очередной пакет санкций Евросоюза против РФ вступил в силу. В перечень ограничений, в частности, вошло отключение "Сбербанка" от SWIFT и блокировка активов гимнастки Алины Кабаевой, которую СМИ называли "любовницей Путина".

Ранее Фокус подробно разбирался, как западные санкции приближают крах российской экономики на фоне полномасштабной войны против Украины.