По примеру Януковича: олигархи из РФ пытаются добиться отмены санкций Евросоюза

По информации журналистов, всего в европейские суды были направлены 20 апелляций. Среди желающих снять ограничения — миллиардеры Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские миллиардеры, пострадавшие от санкций Евросоюза после масштабного вторжения войск РФ в Украину 24 февраля, в массовом порядке подают иски в европейские суды, пытаясь добиться снятия персональных санкций. После того, как в феврале Евросоюз начал применять ограничения в отношении некоторых россиян, олигархи, связанные с Кремлем, или их родственники направили уже порядка 20 апелляций в европейские суды. Об этом сообщает Bloomberg.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В их числе Дмитрий Конов, экс-руководитель "СИБУР Холдинга", российской нефтехимической компании. 1 июня он подал апелляцию в Общий суд Европейского союза в Люксембурге. Среди других состоятельных россиян, иски также подали Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман. Новые жалобы поступают практически еженедельно.

Адвокаты Конова в исковом заявлении ссылаются на то, что, по их мнению, "нет никаких фактических или юридических оснований" для решения ЕС о санкциях в отношении их клиента и надеются на отмену этого решения.

У подсанкционных лиц в распоряжении чуть более двух месяцев, чтобы подготовить апелляцию. Решение суда может быть обжаловано.

Однако, по словам Карстена Зачлера, специалиста по европейскому праву из Ирландии, вероятность успешного вердикта по большинству этих исков крайне низкая. Аргумент, что, мол, санкции ЕС распространяются даже на противников путинского режима, будет мало убедительным, потому что такие решения европейских судов во многом политического характера.

Юридические компании не хотят защищать российских олигархов

Найти юриста — дополнительная сложность, поскольку некоторые крупнейшие юридические фирмы разорвали отношения с РФ. Даже для тех, кто попал в санкционный список по ошибке, все труднее находить себе юридических представителей, т.к. после российского вторжения в Украину многие компании стараются избегать любых дел, связанным с Россией.

"Правило такси"

Олигархи часто пользуются так называемым "правилом такси" (cab-rank rule) в английском праве. Его суть в том, что каждый адвокат в Великобритании и Ирландии обязан приниматься за дело, в котором специализируется, независимо от личности клиента, и "везти" его по фиксированному тарифу.

Из-за Брекзита полномочия лондонских адвокатов, которые зачастую представляли интересы клиентов из РФ, были урезаны. Но многие из них получили ирландские полномочия, позволяющие продолжить работу.

Дело Януковича

Но даже деньги и наличие адвоката еще не гарантия успеха. ЕС, руководствуясь политическими соображениями, быстро находит основания, чтобы добавить то или иное имя в санкционный список.

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который сейчас находится в изгнании, не понаслышке знает, насколько бесполезной может быть решение суда в пользу истца. Он пытается оспаривать санкции ЕС с 2014 года, когда впервые подвергся им за предполагаемое присвоение бюджетных средств, что лично он отрицает.

Янукович подал по меньшей мере 9 апелляций в Европейский суд. Он выиграл почти все из них, но всякий раз ЕС находил дополнительные основания, чтобы оставить имя экс-президента в списке подсанкционных лиц. Он до сих пор в нем.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС применил санкции в отношении беспрецедентного числа компаний и частных лиц из РФ. На прошлой неделе Евросоюз принял свой шестой пакет санкций, который включает частичный запрет на импорт российской нефти и отключение "Сбербанка" от SWIFT.