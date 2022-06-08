За прикладом Януковича: олігархи з РФ намагаються домогтися відміни санкцій Євросоюзу

За інформацією журналістів, всього до європейських судів було направлено 20 апеляцій. Серед охочих зняти обмеження — мільярдери Роман Абрамович, Андрій Мельниченко та Михайло Фрідман.

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Російські мільярдери, які постраждали від санкцій Євросоюзу після масштабного вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого, масово подають позови до європейських судів, намагаючись домогтися зняття персональних санкцій. Після того, як у лютому Євросоюз почав застосовувати обмеження щодо деяких росіян, олігархи, пов'язані з Кремлем, або їхні родичі направили вже близько 20 апеляцій до європейських судів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Серед них Дмитро Конов, екскерівник "СІБУР Холдингу", російської нафтохімічної компанії. 1 червня він подав апеляцію до Загального суду Європейського Союзу у Люксембурзі. Серед інших заможних росіян позови також подали Роман Абрамович, Андрій Мельниченко та Михайло Фрідман. Нові скарги надходять майже щотижня.

Адвокати Конова у позовній заяві посилаються на те, що, на їхню думку, "немає жодних фактичних чи юридичних підстав" для рішення ЄС про санкції щодо їхнього клієнта та сподіваються на скасування цього рішення.

Підсанкційні особи мають трохи більше двох місяців, щоб підготувати апеляцію. Рішення суду може бути оскаржене.

Проте, за словами Карстена Зачлера, фахівця з європейського права з Ірландії, ймовірність успішного вердикту щодо більшості цих позовів є вкрай низькою. Аргумент, що, мовляв, санкції ЄС поширюються навіть на противників путінського режиму, буде мало переконливим, бо такі рішення європейських судів багато в чому є політичним.

Юридичні компанії не хочуть захищати російських олігархів

Знайти юриста — додаткова складність, оскільки деякі найбільші юридичні фірми розірвали відносини із РФ. Навіть для тих, хто потрапив до списку санкцій помилково, все важче знаходити собі юридичних представників, оскільки після російського вторгнення в Україну багато компаній намагаються уникати будь-яких справ, пов'язаних із Росією.

"Правило таксі"

Олігархи часто користуються так званим правилом таксі (cab-rank rule) в англійському праві. Його суть у тому, що кожен адвокат у Великій Британії та Ірландії зобов'язаний прийматися за справу, в якій спеціалізується, незалежно від особи клієнта, та "везти" його за фіксованим тарифом.

Через Брекзит повноваження лондонських адвокатів, які найчастіше представляли інтереси клієнтів з РФ, були урізані. Але багато хто з них отримав ірландські повноваження, що дозволяють продовжити роботу.

Справа Януковича

Але навіть гроші та наявність адвоката ще не гарантія успіху. ЄС, керуючись політичними міркуваннями, швидко знаходить підстави, щоб додати те чи інше ім'я до списку санкцій.

Експрезидент України Віктор Янукович, який зараз перебуває у вигнанні, не з чуток знає, наскільки марним може бути рішення суду на користь позивача. Він намагається заперечувати санкції ЄС з 2014 року, коли вперше зазнав їх за імовірне присвоєння бюджетних коштів, що особисто він заперечує.

Янукович подав щонайменше 9 апеляцій до Європейського суду. Він виграв майже всі з них, але щоразу ЄС знаходив додаткові підстави, щоб залишити ім'я експрезидента у списку підсанкційних осіб. Він досі у ньому.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС застосував санкції щодо безпрецедентної кількості компаній та приватних осіб із РФ. Минулого тижня Євросоюз ухвалив свій шостий пакет санкцій, який включає часткову заборону на імпорт російської нафти та відключення "Сбербанку" від SWIFT.