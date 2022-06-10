Достать удалось не сразу: в США работники фабрики Mars упали в бак с горячим шоколадом (видео)

Сперва прибывшим на место инцидента спасателям пришлось проделать в баке отверстие, чтобы стек шоколад. А одного из пострадавших пришлось госпитализировать с помощью вертолета.

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Накануне, 10 июня, два жителя США были госпитализированы после того, как упали в бак с шоколадом на фабрике Mars M&M в штате Пенсильвания. Об этом сообщает CNN.

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По словам Ника Шенбергера, представителя службы спасения 911 в округе Ланкастер, одного пострадавшего доставили в больницу на автомобиле, другого — на вертолете.

Спасатели не смогли сразу вытащить незадачливых работников фабрики, пришлось проделать отверстие, чтобы шоколад вытек — и только затем людям удалось помочь. По словам Брэда Вулфа, руководителя пресс-службы 911 в округе Ланкастер, пока неясно, каким образом люди попали в резервуар для шоколада.

Шоколадные бургеры и мороженое с солью: Фокус разобрался в том, чем кормят в китайских McDonald’s. Среди прочего, в меню для жителей Поднебесной есть бургеры с котлетой из креветок и сладкие напитки с морской солью и мармеладом.