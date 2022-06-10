Дістати вдалося не відразу: у США працівники фабрики Mars упали в бак із гарячим шоколадом (відео)

Спершу рятувальникам, які прибули на місце інциденту, довелося проробити в баку отвір, щоб стік шоколад. А одного з постраждалих довелося госпіталізувати за допомогою вертольота.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Напередодні, 10 червня, двох жителів США було госпіталізовано після того, як упали в бак із шоколадом на фабриці Mars M&M у штаті Пенсильванія. Про це повідомляє CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Ніка Шенбергера, представника служби порятунку 911 в окрузі Ланкастер, одного постраждалого доправили до лікарні автомобілем, іншого — вертольотом.

Рятувальники не змогли відразу витягнути горезвісних працівників фабрики, довелося проробити отвір, щоб шоколад витік — і лише потім людям вдалося допомогти. За словами Бреда Вулфа, керівника пресслужби 911 в окрузі Ланкастер, поки що незрозуміло, як люди потрапили в резервуар для шоколаду.

Шоколадні бургери та морозиво із сіллю: Фокус розібрався в тому, чим годують у китайських McDonald's. Серед іншого, в меню для мешканців Піднебесної є бургери з котлетою з креветок та солодкі напої з морською сіллю і мармеладом.