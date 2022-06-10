"Сдавайте тару": из-за войны в Украине Германия осталась без пивных бутылок, — NYT

Прежде Украина считалась важным поставщиком в Европу изделий из стекла, но сейчас заводы закрылись. А санкции сделали невозможным поставки бутылок для пивоваренных компаний из РФ и Беларуси.

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Помимо роста цен на электроэнергию и зерно, вызванного масштабным вторжением российских войск в Украину, немецкие пивоваренные компании столкнулись с еще одной сложностью — острой нехваткой бутылок. Об этом сообщает NYT.

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До начала активной фазы войны Украина считалась важным поставщиком изделий из стекла, но сейчас заводы закрылись. Санкции также сделали невозможными поставки из РФ и Беларуси. Цена на бутылки, которые производят в других европейских странах, в частности, в Чехии, Франции и самой Германии, бьют рекорды: 15-20 евроцентов за штуку. Причин тому несколько, одна из в том, что стекло производится при высоком нагреве, а цены на энергоносители резко выросли.

По словам Штефана Фриче, управляющего немецкой пивоварней Klosterbrauerei Neuzelle в муниципалитете Нейзелле, недалеко от границы с Польшей, за последний год его счета за газ выросли в пять раз, а счет за электроэнергию — вчетверо. Поставки ячменя обходятся существенно дороже, чем прежде.

Пустые бутылки можно сдать в магазин за 8 евроцентов

Он говорит о беспрецедентной проблеме: "Цены на бутылки взлетели вверх". Проблема примерно 1500 немецких пивоварен проблема не столько в том, что бутылок нет вовсе. Напротив, в обращении находится до 4 млрд стеклянных бутылок повторного использования — то есть примерно 48 бутылок на каждого немца, включая женщин и детей.

Жителям Германии хлопотно возвращать пустые бутылки обратно в магазин, даже если за каждую платят по 8 евроцентов. Немцы предпочитают хранить их на балконах или в подвалах, пока не закончится свободное место или деньги.

Столкнувшись с рядом сложностей в преддверии летнего сезона, в т.ч. недостатком водителей грузовиков и высокими ценами на топливо, немецкие пивоварни обращаются с призывом к местным любителям пенного напитка: сдавайте тару.

Ранее Фокус сообщал, что в Финляндии выпустили пиво, приуроченное к вступлению в НАТО. Ящики с натовским напитком доставят в пивной клуб парламента, Штаб сил обороны страны и канцелярию президента.

Напомним, что чешские пивоварни отказались от российского рынка — таким образом в стране решили выразить отноешние к войне в Украине.