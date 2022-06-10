"Здавайте тару": через війну в Україні Німеччина залишилася без пивних пляшок, — NYT

Насамперед Україна вважалася важливим постачальником у Європу виробів зі скла, але зараз заводи закрилися. А санкції унеможливили постачання пляшок для пивоварних компаній з РФ та Білорусі.

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Крім зростання цін на електроенергію та зерно, спричинене масштабним вторгненням російських військ в Україну, німецькі пивоварні компанії зіштовхнулися з ще однією складністю — гострою нестачею пляшок. Про це повідомляє NYT.

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До початку активної фази війни Україна вважалася важливим постачальником виробів зі скла, але наразі заводи закрилися. Санкції також унеможливили постачання з РФ та Білорусі. Ціни на пляшки, які виробляють в інших європейських країнах, зокрема у Чехії, Франції та самій Німеччині, б'ють рекорди: 15-20 євроцентів за штуку. Причин тому кілька. Одна з них — скло виробляється за високого нагрівання, а ціни на енергоносії різко зросли.

За словами Штефана Фріче, що керує німецькою пивоварнею Klosterbrauerei Neuzelle у муніципалітеті Нейзелле, неподалік кордону з Польщею, за останній рік його рахунки за газ зросли вп'ятеро, а рахунок за електроенергію — вчетверо. Постачання ячменю обходяться істотно дорожче, ніж раніше.

Порожні пляшки можна здати в магазин за 8 євроцентів

Він говорить про безпрецедентну проблему: "Ціни на пляшки злетіли вгору". Проблема приблизно 1500 німецьких пивоварень не так у тому, що пляшок немає зовсім. Навпаки, в обігу перебуває до 4 млрд скляних пляшок повторного використання — приблизно 48 пляшок на кожного німця, включаючи жінок і дітей.

Жителям Німеччини клопітно повертати порожні пляшки назад у магазин, навіть якщо за кожну платять по 8 євроцентів. Німці вважають за краще зберігати їх на балконах або в підвалах, доки не закінчиться вільне місце або гроші.

Зіткнувшись із низкою складнощів напередодні літнього сезону, зокрема, нестачею водіїв вантажівок та високими цінами на пальне, німецькі пивоварні звертаються із закликом до місцевих любителів пінного напою: здавайте тару.

Раніше Фокус повідомляв, що у Фінляндії випустили пиво, присвячене вступу в НАТО. Ящики з натовським напоєм доставлять до пивного клубу парламенту, Штабу сил оборони країни та канцелярії президента.

Нагадаємо, що чеські пивоварні відмовилися від російського ринку — таким чином у країні вирішили висловити ставлення до війни в Україні.