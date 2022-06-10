"Нация настроена решительно": Эрдоган пригрозил Греции из-за островов в Эгейском море

Турецкий президент во время обращения к властям в Афинах напомнил им поражение в войне, произошедшей 100 лет назад. И добавил, что Греции лучше заняться демилитаризацией островов Родос, Кос и Лесбос.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет отказываться от своих прав в Эгейском море, в частности, в том, что касается вооружения островов. Такое заявление президент страны сделал в Twitter.

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"Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и не будет отказываться от использования своих полномочий, которые были предоставлены международными соглашениями о вооружении островов, когда это будет нужно", — написал турецкий лидер.

Накануне в последний день военных учений Эфес-2022, которые проходили на турецком побережье Эгейского моря, Эрдоган предупредил властей Греции, что необходима демилитаризация островов. Он уточнил, что "не шутит", и что такое предупреждение следует всерьез рассмотреть политическому руководству.

В Турции считают, что Греция усиливает свое военное присутствие на островах, нарушая тем самым международные договоры, которые гарантируют их демилитаризацию.

По словам Эрдогана, на острова в Эгейском море распространяется невоенный статус.

"Я не шучу, я говорю серьезно. Эта нация настроена решительно. Мы предупреждаем Грецию забыть свои мечты, заявления и действия, о которых придется впоследствии сожалеть, как это уже было 100 лет назад", — заявил глава турецкого государства.

Уточним, что сто лет назад Турция нанесла военное поражение Греции в трехлетней войне.

Территориальные споры Греции и Турции

Греция, как и Турция, состоят в НАТО. Вместе с тем у них имеется целый ряд территориальных споров — начиная с Северного Кипра и заканчивая разведкой полезных ископаемых в восточном Средиземноморье, и принадлежностью островов в Эгейском море.

Страны трижды были на грани военного конфликта во второй половине прошлого века. В последний раз эскалация во взаимоотношениях произошла в 1996-м из-за споров о принадлежности необитаемого островка в восточной части Эгейского моря. С недавних пор Анкара подвергает сомнению суверенитет Греции относительно крупных обитаемых островов: Родос, Кос и Лесбос соответствуют описанию "милитаризованных" островов.

Ранее Фокус сообщал, что в Турции заявили о планах проведения военной операции в Сирии. По словам властей страны, это необходимо для расширения зоны безопасности на 30 км в районах, где проживают сирийские курды.