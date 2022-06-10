"Нація налаштована рішуче": Ердоган пригрозив Греції через острови в Егейському морі

Турецький президент під час звернення до влади в Афінах нагадав їм поразку у війні, що сталася 100 років тому. І додав, що Греції краще зайнятися демілітаризацією островів Родос, Кос та Лесбос.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина не відмовлятиметься від своїх прав в Егейському морі, зокрема щодо озброєння островів. Таку заяву президент країни зробив у Twitter.

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"Туреччина не відмовиться від своїх прав у Егейському морі і не відмовлятиметься від використання своїх повноважень, які були надані міжнародними угодами про озброєння островів, коли це буде потрібно", — написав турецький лідер.

Напередодні в останній день військових навчань Ефес-2022, які проходили на турецькому узбережжі Егейського моря, Ердоган попередив владу Греції, що потрібна демілітаризація островів. Він уточнив, що "не жартує" і що таке попередження слід серйозно розглянути політичному керівництву.

У Туреччині вважають, що Греція посилює свою військову присутність на островах, порушуючи тим самим міжнародні договори, які гарантують їхню демілітаризацію.

За словами Ердогана, на острови в Егейському морі поширюється невоєнний статус.

"Я не жартую, я говорю серйозно. Ця нація налаштована рішуче. Ми попереджаємо Грецію забути про свої мрії, заяви та дії, про які доведеться згодом жалкувати, як це вже було 100 років тому", — заявив глава турецької держави.

Уточнимо, що сто років тому Туреччина завдала воєнної поразки Греції у трирічній війні.

Територіальні суперечки Греції та Туреччини

Греція, як і Туреччина, перебувають у НАТО. Разом з тим вони мають цілу низку територіальних суперечок — починаючи з Північного Кіпру і закінчуючи розвідкою корисних копалин у східному Середземномор'ї, і належністю островів у Егейському морі.

Країни тричі були на межі воєнного конфлікту у другій половині минулого століття. Востаннє ескалація у взаєминах відбулася 1996-го через суперечки про належність безлюдного острівця у східній частині Егейського моря. Віднедавна Анкара ставить під сумнів суверенітет Греції щодо великих населених островів: Родос, Кос і Лесбос відповідають опису "мілітаризованих" островів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Туреччині заявили про плани проведення військової операції в Сирії. За словами влади країни, це необхідно для розширення зони безпеки на 30 км у районах, де мешкають сирійські курди.