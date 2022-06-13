В Германии агрессивный уроженец России напал на украинскую ведущую Анну Олицкую (видео)

Во время прогулки по городу сын журналистки выкрикнул известный слоган "Слава Украине", что разозлило выходца из РФ, который набросился на украинцев с ругательствами.

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Украинская телеведущая Анна Олицкая рассказала в соцсетях об угрозах в ее адрес со стороны жителя Германии, последовавших после того, как ее сын произнес на улице слова "Слава Украине". Олицкая выложила видео инцидента в своем Instagram.

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После начала масштабного вторжения российских войск в Украину телеведущая вместе с сыном выехала в Германию и устроила его учиться в местную школу.

Во время прогулки по городу сын журналистки выкрикнул известный слоган "Слава Украине", что не понравилось некоему агрессивно настроенному мужчине, очевидно русского происхождения. Он подошел к украинцам и в грубой форме объяснил, что не хочет слышать эти слова.

"Какая "Слава Украине"… Вы можете кричать "слава немцам" <…> Я не хочу здесь слышать какую-то "Славу Украине"… Я вам кричу "Слава России"? Дети пришли мои и сказали, что здесь кричат "Слава Украине. Че за х**ня?" — спрашивал рассерженный мужчина, впоследствии он обвинил украинку в приверженности фашистской идеологии и заявил, что она не женщина, а "укроп".

В ответ на заявление Олицкой о том, что российские войска совершили нападение на Украину, агрессивный мужчина объяснил, что живет в Германии на протяжении 25 лет и что переехал из Кургана. Однако у него вызвал затруднение вопрос о том, почему он предпочитает жить в Европе, а не в России.

Журналистка перевела видео на немецкий язык и планирует обратиться в местную полицию, также она уже побеседовала с мэром города.

Ранее Фокус сообщал, что украинский гимнаст отказался выступать на соревнованиях в Италии из-за участия россиянина. По мнению Ильи Ковтуна, допускать спортсменов из РФ к международным соревнованиям нельзя из-за масштабного вторжения войск РФ в Украину.