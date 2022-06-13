У Німеччині агресивний уродженець Росії напав на українську ведучу Анну Олицьку (відео)

Під час прогулянки містом син журналістки вигукнув відомий слоган "Слава Україні", що розлютило вихідця з РФ, який накинувся на українців із лайками.

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Українська телеведуча Анна Олицька розповіла в соцмережах про погрози на її адресу з боку мешканця Німеччини, що послідували після того, як її син промовив на вулиці слова "Слава Україні". Олицька виклала відео інциденту у своєму Instagram.

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Після початку масштабного вторгнення російських військ в Україну телеведуча разом із сином виїхала в Німеччину та влаштувала його вчитися до місцевої школи.

Під час прогулянки містом син журналістки вигукнув відомий слоган "Слава Україні", що не сподобалося якомусь агресивно налаштованому чоловікові, очевидно, російського походження. Він підійшов до українців і грубо пояснив, що не хоче чути ці слова.

"Яка "Слава Україні"… Ви можете кричати "слава німцям" <…> Я не хочу тут чути якусь "Славу Україні"… Я вам кричу "Слава Росії"? Діти прийшли мої та сказали, що тут кричать "Слава Україні". Що за х**ня?" — запитав розсерджений чоловік, згодом він звинуватив українку в прихильності до фашистської ідеології та заявив, що вона не жінка, а "укроп".

У відповідь на заяву Олицької про те, що російські війська вчинили напад на Україну, агресивний чоловік пояснив, що живе в Німеччині протягом 25 років і що переїхав із Кургана. Однак у нього викликало складнощі запитання про те, чому він вважає за краще жити в Європі, а не в Росії.

Журналістка переклала відео німецькою мовою та планує звернутися до місцевої поліції, також вона вже поговорила з мером міста.

Раніше Фокус повідомляв, що український гімнаст відмовився виступати на змаганнях в Італії через участь росіянина. На думку Іллі Ковтуна, допускати спортсменів із РФ до міжнародних змагань не можна через масштабне вторгнення військ РФ в Україну.