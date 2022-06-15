Парламент Японии разрешил отправлять граждан в тюрьму за оскорбления в соцсетях

Новая поправка предусматривает тюремное заключение до 12 месяцев или штраф в размере $2200 для людей, которые будут признаны виновными в кибербуллинге.

Парламент Японии одобрил законопроект, предусматривающий тюремные сроки для граждан, которые оскорбляют пользователей в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Ужесточение законодательства связано с ростом кибербуллинга и негодованием общества на фоне смерти звезды реалити-шоу Ханы Кимуры, которая совершила суицид из-за оскорблений и волны хейта в соцсетях.

Поправка к уголовному кодексу, которая вступит в силу летом 2022 года, предусматривает тюремное заключение сроком до 12 месяцев или денежный штраф до $2200 для граждан, признанных виновными. В действующем законодательстве прописаны наказания в виде ареста до 30 суток или взыскание до $75.

Новый законопроект, одобренный парламентом, неоднозначно восприняли в обществе. Некоторые спикеры считают, что поправка к уголовному кодексу нарушит свободу слова в стране и позволит властям отправлять в тюрьмы представителей оппозиции, которые критикуют действующую власть.

Японский адвокат Сейхо Чо утверждает, что в новой версии документа четко не прописано понятие "оскорбление в Интернете".

"Необходимо разработать руководящие принципы, которые позволят определить, что считать оскорблением. Например, в настоящее время, даже если кто-то назовет лидера Японии идиотом, то, возможно, по пересмотренному закону это можно будет квалифицировать как оскорбление", — обращает внимание эксперт.

Телеканал CNN отмечает, что принятие законопроекта о кибербулинге требовала часть общества, которая была возмущена смертью звезды реалити-шоу Ханы Кимуры. 22-летняя девушка совершила самоубийство после того, как столкнулась с волной хейта в соцсетях.

Ранее Фокус в своем материале детально разбирался, почему дети массово сталкиваются с буллингом в школах.

Также сообщалось, что в одной из украинских школ на Волыни преподаватель занималась буллингом и издевалась над учеником.