Парламент Японії дозволив відправляти громадян у в'язницю через образи в соцмережах

Нова поправка передбачає ув'язнення до 12 місяців або штраф у розмірі $2 200 для людей, які будуть визнані винними у кібербулінгу.

Парламент Японії схвалив законопроєкт, який передбачає тюремні терміни для громадян, які ображають користувачів у соціальних мережах. Про це повідомляє телеканал CNN.

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Посилення законодавства пов'язане зі зростанням кібербулінгу й обуренням суспільства на тлі смерті зірки реаліті-шоу Хани Кімури, яка скоїла суїцид через образи та хвилю хейту в соцмережах.

Поправка до кримінального кодексу, яка набуде чинності влітку 2022 року, передбачає ув'язнення терміном до 12 місяців або грошовий штраф до $2 200 для громадян, визнаних винними. У чинному законодавстві прописано покарання у вигляді арешту до 30 діб або стягнення до $75.

Новий законопроєкт, схвалений парламентом, неоднозначно сприйняли у суспільстві. Деякі спікери вважають, що поправка до кримінального кодексу порушить свободу слова в країні та дозволить владі відправляти до в'язниць представників опозиції, які критикують чинну владу.

Японський адвокат Сейхо Чо стверджує, що в новій версії документа чітко не прописано поняття "образа в інтернеті".

"Необхідно розробити керівні принципи, які дозволять визначити, що вважати образою. Наприклад, нині навіть якщо хтось назве лідера Японії ідіотом, то, можливо, за переглянутим законом це можна буде кваліфікувати як образу", — звертає увагу експерт.

Телеканал CNN зазначає, що ухвалення законопроєкту про кібербулінг вимагала частина суспільства, яка була обурена смертю зірки реаліті-шоу Хани Кімури. 22-річна дівчина скоїла самогубство після того, як зіткнулася з хвилею хейту в соцмережах.

Раніше Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, чому діти масово стикаються з булінгом у школах.

Також повідомлялося, що в одній з українських шкіл на Волині викладачка займалася булінгом і знущалася з учня.