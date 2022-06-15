Служил карателем: генпрокурор Беларуси обвинил деда президента Польши в нацизме

Андрей Швед заявил, что дед Анджея Дуды состоял в украинском карательном батальоне, который убивал жителей Минской и Витебской областей.

Генеральный прокурор Андрей Швед, выступая на заседании конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством", заявил о расследовании деятельности деда президента Польши Анджея Дуды в годы Второй мировой войны, сообщает БЕЛТА.

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"Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей, — сказал Швед. — Тезис о генетической связи нацистских преступников и их потомков подтверждается бесспорными доказательствами и фактами".

По словам генпрокурора Беларуси, во многих карательных операциях с особой жестокостью действовали латышские и украинские полицейские батальоны, члены которых до сих пор скрываются в Литве, Латвии, Канаде, США, Великобритании, Аргентине, Бразилии, Австралии и других странах.

"Имена некоторых живых преступников нам известны, — заявил Швед. — Мы будем добиваться их привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время мы располагаем информацией о местах нахождения не менее чем 400 таких лиц".

Что не так с обвинениями Андрея Шведа

Судя по высказываниям генпрокурора, среди карателей аномально много долгожителей. Беларусь была освобождена от нацистов в 1944 году — 78 лет назад. Даже если предположить, что в карательные отряды могли набирать подростков, начиная с 15-летнего возраста, сейчас самым младшим из скрывающихся от правосудия должно быть 93 года.

[ + – ] Фактчекеры давно установили, что разгоняемые в соцсетях посты о деде польского президента — фейк

Пытаясь поразить знанием о "темном прошлом" семьи польского президента, Андрей Швед ретранслировал старый фейк, который уже не первый год всплывает в соцсетях, как правило, накануне 9 мая. Такие публикации в "Фейсбуке" сопровождают предупреждения о том, что пользователи соцсети имеют дело с ложной информацией, проверенной независимыми фактчекерами. Несколько изданий подробно расписали, почему обвинения в адрес семьи Дуды несостоятельны.

Сам Анджей Дуда еще в 2015 году отреагировал на появление этого фейка, оставив в "Твиттере" лаконичную запись: "Полная хрень. Мой дедушка, Алойзий Дуда, жил в Старом Сонче, был скорняком и умер 1 июля 1992 года".

Напомним, в мае белорусские пропагандисты показали, откуда планировалось нападение на Беларусь. На государственном телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет, в котором рассказали, что Украина намеревалась аннексировать часть Гомельской и Брестской области.