Служив карателем: генпрокурор Білорусі звинуватив діда президента Польщі у нацизмі

Андрій Швед заявив, що дід Анджея Дуди перебував в українському каральному батальйоні, який вбивав мешканців Мінської та Вітебської областей.

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Генеральний прокурор Андрій Швед, виступаючи на засіданні конференції "Історична пам'ять: Велика Перемога, здобута єдністю", заявив про розслідування діяльності діда президента Польщі Анджея Дуди в роки Другої світової війни.

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"Зараз ми активно документуємо діяльність діда польського президента, який входив до складу українського карального батальйону, відзначився особливою жорстокістю насамперед на території Мінської та Вітебської областей, — сказав Швед. — Теза про генетичний зв'язок нацистських злочинців та їхніх нащадків підтверджується безперечними доказами та фактами".

За словами генпрокурора Білорусі, в багатьох каральних операціях з особливою жорстокістю діяли латиські та українські поліцейські батальйони, члени яких досі ховаються у Литві, Латвії, Канаді, США, Великій Британії, Аргентині, Бразилії, Австралії та інших країнах.

"Імена деяких живих злочинців нам відомі, — заявив Швед. — Ми будемо добиватися їх притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі ми маємо інформацію про місця знаходження не менш ніж 400 таких осіб".

Що не так зі звинуваченнями Андрія Шведа

Судячи з висловлювань генпрокурора, серед карателів аномально багато довгожителів. Білорусь звільнена від нацистів у 1944 році — 78 років тому. Навіть якщо припустити, що в каральні загони могли набирати підлітків, починаючи з 15-річного віку, зараз наймолодшим із тих, хто переховується від правосуддя, має бути 93 роки.

[ + – ] Фактчекери давно встановили, що пости, що розганяються в соцмережах, про діда польського президента — фейк

Намагаючись вразити знанням про "темне минуле" сім'ї польського президента, Андрій Швед ретранслював старий фейк, який уже не перший рік спливає в соцмережах, як правило, напередодні 9 травня. Такі публікації у "Фейсбуці" супроводжують попередження про те, що користувачі соцмережі мають справу з неправдивою інформацією, перевіреною незалежними фактчекерами. Декілька видань докладно розписали, чому звинувачення на адресу сім'ї Дуди неправдиві.

Сам Анджей Дуда ще у 2015 році відреагував на появу цього фейку, залишивши у "Твіттері" лаконічний запис: "Повна хрень. Мій дідусь, Алойзій Дуда, жив у Старому Сончі, був кушніром і помер 1 липня 1992 року".

Нагадаємо, у травні білоруські пропагандисти показали, звідки планувався напад на Білорусь. На державному телеканалі "Білорусь 1" вийшов сюжет, у якому розповіли, що Україна мала на меті анексувати частину Гомельської та Брестської області.