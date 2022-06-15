Служив карателем: генпрокурор Білорусі звинуватив діда президента Польщі у нацизмі
Андрій Швед заявив, що дід Анджея Дуди перебував в українському каральному батальйоні, який вбивав мешканців Мінської та Вітебської областей.
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Генеральний прокурор Андрій Швед, виступаючи на засіданні конференції "Історична пам'ять: Велика Перемога, здобута єдністю", заявив про розслідування діяльності діда президента Польщі Анджея Дуди в роки Другої світової війни.
"Зараз ми активно документуємо діяльність діда польського президента, який входив до складу українського карального батальйону, відзначився особливою жорстокістю насамперед на території Мінської та Вітебської областей, — сказав Швед. — Теза про генетичний зв'язок нацистських злочинців та їхніх нащадків підтверджується безперечними доказами та фактами".
За словами генпрокурора Білорусі, в багатьох каральних операціях з особливою жорстокістю діяли латиські та українські поліцейські батальйони, члени яких досі ховаються у Литві, Латвії, Канаді, США, Великій Британії, Аргентині, Бразилії, Австралії та інших країнах.
"Імена деяких живих злочинців нам відомі, — заявив Швед. — Ми будемо добиватися їх притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі ми маємо інформацію про місця знаходження не менш ніж 400 таких осіб".
Що не так зі звинуваченнями Андрія Шведа
Судячи з висловлювань генпрокурора, серед карателів аномально багато довгожителів. Білорусь звільнена від нацистів у 1944 році — 78 років тому. Навіть якщо припустити, що в каральні загони могли набирати підлітків, починаючи з 15-річного віку, зараз наймолодшим із тих, хто переховується від правосуддя, має бути 93 роки.
Намагаючись вразити знанням про "темне минуле" сім'ї польського президента, Андрій Швед ретранслював старий фейк, який уже не перший рік спливає в соцмережах, як правило, напередодні 9 травня. Такі публікації у "Фейсбуці" супроводжують попередження про те, що користувачі соцмережі мають справу з неправдивою інформацією, перевіреною незалежними фактчекерами. Декілька видань докладно розписали, чому звинувачення на адресу сім'ї Дуди неправдиві.
Сам Анджей Дуда ще у 2015 році відреагував на появу цього фейку, залишивши у "Твіттері" лаконічний запис: "Повна хрень. Мій дідусь, Алойзій Дуда, жив у Старому Сончі, був кушніром і помер 1 липня 1992 року".
Нагадаємо, у травні білоруські пропагандисти показали, звідки планувався напад на Білорусь. На державному телеканалі "Білорусь 1" вийшов сюжет, у якому розповіли, що Україна мала на меті анексувати частину Гомельської та Брестської області.