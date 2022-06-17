Если сокрушите Россию, в Украине никогда не будет мира, — Макрон

По словам Макрона, иногда мы выигрываем войну, но теряем мир. Франция может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Украину никогда не придет мир, если конечной целью войны будет нанесение сокрушительного поражения России. Об этом сообщает CNN.

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По словам французского лидера, он слышал от некоторых, что цель этой войны в том, чтобы сокрушить РФ.

"В этом вы ошибаетесь. Так вы никогда не договоритесь о мире", — заявил французский лидер в интервью французскому каналу BFMTV.

По его словам, сокрушить Россию — это также и не цель Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский защищает свою землю. Мы хотим ему в этом помочь", — сказал Макрон, отметив также, что комментаторы или руководители не должны подталкивать к выходу за определенные рамки даже если того хотят украинцы.

По словам Макрона, иногда мы выигрываем войну, но теряем мир. Также он подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, и отмахнулся от обвинений в том, что его предыдущие заявления о нежелании "унижать Россию" повредили отношениям с Зеленским.

Франция может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, признав, что после того, как обнаружились военные преступления в Буче, для реальных переговоров пока возможностей ни с российской, ни с украинской стороны нет.

Напомним, что на днях Макрон считает, что Украине придется сесть за стол переговоров с РФ. Во время визита в Румынию президент Франции вновь повторил свою позицию.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт назвал блестящей победой украинской дипломатии то, что Зеленскому удалось навсегда закрыть тему территориальных уступок РФ. Лидерам Франции, Германии и Италии во время неофициального визита в Украину показали разрушения в Ирпене.