Якщо розгромите Росію, в Україні ніколи не буде миру, — Макрон

За словами Макрона, іноді ми виграємо війну, але втрачаємо мир. Франція може стати посередником у переговорах між Москвою і Києвом.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Україну ніколи не прийде мир, якщо кінцевою метою війни буде завдати нищівної поразки Росії. Про це повідомляє CNN.

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За словами французького лідера, він чув від деяких, що мета цієї війни полягає в тому, щоб розгромити РФ.

"У цьому ви помиляєтеся. Так ви ніколи не домовитеся про мир", — заявив французький лідер в інтерв'ю французькому каналу BFMTV.

За його словами, розтрощити Росію — це також і не мета Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський захищає свою землю. Ми хочемо йому в цьому допомогти", — сказав Макрон, зазначивши також, що коментатори чи керівники не повинні підштовхувати до виходу за певні межі навіть якщо цього хочуть українці.

За словами Макрона, іноді ми виграємо війну, але втрачаємо мир. Також він підкреслив, що Франція підтримує Україну й відмахнувся від звинувачень у тому, що його попередні заяви про небажання "принижувати Росію" пошкодили відносинам із Зеленським.

Франція може стати посередником у переговорах між Москвою і Києвом, визнавши, що після того, як було виявлено воєнні злочини в Бучі, для реальних переговорів поки що можливостей ні з російської, ні з української сторони немає.

Нагадаємо, що днями Макрон вважає, що Україні доведеться сісти за стіл переговорів з РФ. Під час візиту до Румунії президент Франції знову повторив свою позицію.

Раніше Фокус повідомляв, що експерт назвав блискучою перемогою української дипломатії те, що Зеленському вдалося назавжди закрити тему територіальних поступок РФ. Лідерам Франції, Німеччини й Італії під час неофіційного візиту в Україну показали руйнування в Ірпені.