Если ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, — Лукашенко

Во время общения с тружениками из Бобруйска политик также упомянул, что в Польше мечтают о Западной Украине. В таком случае, по словам Лукашенко, Беларуси придется действовать, чтобы поляки не окружили.

В пятницу, 17 июня, в ходе общения с сотрудниками ОАО "Белшина" в Бобруйске, президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил представителей Украины о том, что удары по российской территории чреваты последствиями. Об этом сообщает БелТА.

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По словам Лукашенко украинцы и президент Зеленский просят у стран Запада дальнобойные вооружения, чтобы наносить удары по соседним российским городам. Среди прочего, это Курск, Ростов, Орел и Белгород.

"Я как-то публично сказал: ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие, — объяснил Александр Григорьевич. — И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения".

"Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию, — объяснил Лукашенко. — Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти <…> Если ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть".

При этом он уточнил, что Украина побаивается наносить удары по РФ. "Все зависит от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне", — отметил Лукашенко.

Он также отметил, что президент США Джозеф Байден заявил о планах ежемесячно перечислять Украине по полтора миллиарда долларов для ведения военных действий. "Большая впереди у них работа — сильных мира сего — переделить мир, — сказал Лукашенко. — Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром".

Напомним, что Россия продолжает угрожать ядерным оружием миру. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозина, на боевое дежурство будут поставлены 50 ракет "Сармат".

Польше нужна Западная Украина

Также руководитель Беларуси сказал, что в Польше мечтают о территориях Западной Украины. В таком случае, по словам Лукашенко, Беларуси придется действовать.

"Мы не можем допустить, чтобы нас поляки окружили, — заявил Лукашенко. — Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали".

Он отметил, что поэтому белорусские силы дислоцированы и на западе, и на юге страны. "Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", — уточнил Лукашенко.

Ранее Фокус сообщал, что сын Лукашенко и его спутница пришли на выпускной в цветах флага Украины. Сын белорусского президента и его подруга были в сине-желтых цветах, которые стали нежелательными в РФ и Беларуси после российского вторжения. Граждан России даже арестовывали за желто-синий маникюр.