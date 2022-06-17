Якщо вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, — Лукашенко

Спілкуючись із трудівниками з Бобруйська, політик також згадав, що в Польщі мріють про Західну Україну. В такому разі, за словами Лукашенка, Білорусі доведеться діяти, щоб поляки не оточили.

У п'ятницю, 17 червня, спілкуючись зі співробітниками ВАТ "Білшина" в Бобруйську, президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив представників України про те, що удари по російській території можуть призвести до наслідків. Про це повідомляє БЕЛТА.

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За словами Лукашенка, українці і президент Зеленський просять у країн Заходу далекобійні озброєння, щоб завдавати ударів міста по сусідніх російських містах. Це також Курськ, Ростов, Орел та Бєлгород.

"Я якось публічно сказав: у жодному разі цього робити не можна. Тому, що Росія вже застосує новий рівень зброї, — пояснив Олександр Григорович. — І застосує по Києву, по тих, хто приймає ці рішення".

"Ми не збираємося нікуди заходити, поки ви не перейшли червону лінію, — пояснив Лукашенко. — Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод, ми миттєво відповімо. Тому ви нас не чіпайте, ми до вас не збираємося йти < …> Якщо вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб ударити, треба мати чим ударити. В нас це є".

Водночас він уточнив, що Україна побоюється завдавати ударів по РФ. "Все залежить від того, наскільки американці їх підштовхуватимуть до цієї війни", — зазначив Лукашенко.

Він також зазначив, що президент США Джозеф Байден заявив про плани щомісяця перераховувати Україні півтора мільярда доларів для ведення воєнних дій. "Велика попереду в них робота — сильних цього світу — переділити світ, — сказав Лукашенко. — Американці відчувають, що програють, а програвати не хочуть, бо це їхнє багатство. Хочеться бути зверху і керувати всім світом".

Нагадаємо, що Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю світу. За словами голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, на бойове чергування поставлять 50 ракет "Сармат".

Польщі потрібна Західна Україна

Також керівник Білорусі сказав, що в Польщі мріють про території Західної України. У такому разі, за словами Лукашенка, Білорусі доведеться діяти.

"Ми не можемо допустити, щоб нас поляки оточили, — заявив Лукашенко. — Це небезпечний варіант. І я колись сказав: ще українці нас попросять із росіянами, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність. Щоб не відкусили".

Він зазначив, що тому білоруські сили дислоковані і на заході, і на півдні країни. "Десять підрозділів вишикував уздовж кордону за спиною у прикордонників, щоби не влізли до Білорусі. А такі думки були", — уточнив Лукашенко.

Раніше Фокус повідомляв, що син Лукашенка та його супутниця прийшли на випускний у кольорах прапора України. Син білоруського президента та його подруга були у синьо-жовтих кольорах, які стали небажаними у РФ та Білорусі після російського вторгнення. Громадян Росії навіть заарештовували за жовто-синій манікюр.