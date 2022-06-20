Угроза для страны: премьер Франции прокомментировала итоги выборов в парламент (видео)

Провластной коалиции не удалось получить абсолютного большинства в парламенте. Как отметила премьер-министр Элизабет Борн, такая ситуация впервые сложилась в Национальном собрании со времен Пятой республики.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 20 июня назвала результаты выборов в Национальное собрание беспрецедентными, а сложившуюся в связи с этим ситуацию такой, что представляет угрозу стране. В ходе своего выступления, трансляция которого велась в Twitter правительства Франции, Борн заявила, что за более чем 60 лет никогда не складывалась подобная ситуация в парламенте.

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"Никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне", — заявила Борн.

Тем не менее, французское правительство должно уважать выбор своих избирателей, отметила премьер, поэтому с понедельника власти должны активизировать свою работу "в интересах всех граждан".

"Являясь центральной силой в этом новом собрании, мы должны взять на себя особую ответственность. Уже с завтрашнего дня мы будем работать над созданием активного большинства", — отметила премьер-министр.

Как пишет французская газета Le Figaro президент Макрон оказался без достаточной поддержки в Национальном собрании, не получив абсолютного большинства большинства от избирателей. Поэтому для того чтобы сформировать правительство, президенту придется идти на компромисс с другими партиями, которые во многих внутренне и внешнеполитических вопросах не разделяют позиции его коалиции "Вместе!".

В этой ситуации Макрону придется частично принимать условия оппозиции, в которую вошли крайне левые силы. Несмотря на это французский президент готов идти только вперед, отмечают журналисты.

"Он полон решимости действовать, уверен в мандате, который ему дали французы, и спокоен в своем желании двигаться вперед ради страны", — подчеркнули в окружении президента Франции.

Напомним, что по результатам второго тура парламентских выборов коалиция президента Франции не сумела получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании. Набрав 35,5% голосов избирателей его блок "Вместе!" может претендовать на 235 мандатов в нижней палате парламента из 577.