Загроза для країни: прем'єр Франції прокоментувала підсумки виборів до парламенту (відео)

Провладній коаліції не вдалося отримати абсолютну більшість у парламенті. Як зазначила прем'єр-міністр Елізабет Борн, така ситуація вперше склалася в Національних зборах з часів П'ятої республіки.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн 20 червня назвала результати виборів до Національних зборів безпрецедентними, а ситуацію, що склалася через це, такою, що становить загрозу країні. Під час свого виступу, трансляція якого велася у Twitter уряду Франції, Борн заявила, що за понад 60 років ніколи не складалася така ситуація в парламенті.

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"Ніколи за часів П'ятої республіки в Національних зборах не спостерігалася така конфігурація. Ця ситуація становить загрозу для нашої країни з урахуванням викликів, з якими ми маємо зіткнутися як на національному, так і на міжнародному рівні", — заявила Борн.

А проте, французький уряд має поважати вибір своїх виборців, зазначила прем'єр, тому з понеділка влада має активізувати свою роботу "в інтересах усіх громадян".

"Будучи центральною силою в цих нових зборах, ми повинні взяти на себе особливу відповідальність. Вже відзавтра ми працюватимемо над створенням активної більшості", — зазначила прем'єр-міністр.

Як пише французька газета Le Figaro, президент Макрон опинився без достатньої підтримки в Національних зборах, не отримавши абсолютної більшості від виборців. Тому для того, щоб сформувати уряд, президентові доведеться йти на компроміс з іншими партіями, які у багатьох внутрішньо та зовнішньополітичних питаннях не поділяють позиції його коаліції "Разом!".

У цій ситуації Макрону доведеться частково приймати умови опозиції, до якої увійшли вкрай ліві сили. Попри це, французький президент готовий йти тільки вперед, зазначають журналісти.

"Він сповнений рішучості діяти, впевнений у мандаті, який йому дали французи, і спокійний у своєму бажанні рухатися вперед заради країни", — наголосили в оточенні президента Франції.

Нагадаємо, що за результатами другого туру парламентських виборів коаліція президента Франції не змогла отримати абсолютну більшість місць у Національних зборах. Набравши 35,5% голосів виборців його блок "Разом!" може претендувати на 235 мандатів у нижній палаті парламенту із 577.