Підрахунок 60% бюлетенів показав, що коаліція президента набирає 35,5% голосів виборців. Так, блок Макрона "Разом!" претендує на 235 мандатів у Національних зборах.

Коаліція президента Франції Емманюеля Макрона "Разом!" у другому турі парламентських виборів лідирує за кількістю набраних голосів, однак отримати абсолютну більшість місць у Національних зборах їй не вдалося. Про це повідомляє новинний телеканал BFM TV.

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Другий тур парламентських виборів у Франції відбувся сьогодні, в неділю, 19 червня. За попередніми підрахунками, коаліція Макрона отримує у Національних зборах просту більшість — правлячий блок набрав 35,5% голосів виборців після підрахунку 60% бюлетенів. Водночас загальна явка на виборах становила 38,11%.

Друге місце у парламенті країни з показником у 27,08% посідає велика коаліція лівих, лівоцентристських та зелених партій "Новий народний екологічний та соціальний союз" (Nupes), лідером якої є Жан-Люк Меланшон.

Третє місце у Національних зборах посідає партія опонента Макрона на президентських виборах Марін Ле Пен. Її "Національне об'єднання" набирає 21,75%, що у десять разів більше, ніж раніше.

Так, правлячий блок президента Макрона не зумів отримати абсолютну більшість у парламенті. За підсумками виборів на п'ять років оберуть 577 депутатів нижньої палати парламенту, з них до 235 мандатів отримає коаліція "Разом!", у лівого опозиційного блоку Меланшона буде до 190 мандатів, у "Національного об'єднання" Ле Пен — до 95 мандатів.

Нагадаємо, на думку британських ЗМІ, президент Франції Емманюель Макрон "зрадив Україну", оскільки імпорт російських енергоносіїв до країни зріс за останні місяці. Британські журналісти стверджують, що попри антиросійські санкції, Франція на 18% збільшила свій імпорт енергоносіїв з Росії за останні два місяці.

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого приїзду до Києва 16 червня заявив, що низка європейських країн підтримує надання "негайного" статусу кандидата в ЄС Україні. Французький лідер зазначив, що статус кандидата супроводжуватиметься дорожньою карткою та передбачатиме облік ситуації на Балканах.