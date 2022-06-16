Франція, Італія та ФРН підтримали "негайне" надання Україні статусу кандидата в ЄС, — ЗМІ

За словами Емманюеля Макрона, надання такого статусу супроводжується дорожньою картою та враховує ситуацію на Західних Балканах.

Під час свого приїзду в Київ, 16 червня, Макрон заявив, що низка європейських країн підтримує надання "негайного" статусу кандидата в ЄС Україні. Про це у своєму Twitter повідомляє AFP.

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Після зустрічі з Володимиром Зеленським в президентському палаці в четвер глави держав Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України, заявив президент Франції.

"Ми всі четверо підтримуємо статус негайного кандидата на членство", — сказав Емманюель Макрон. — "Цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також передбачатиме врахування ситуації на Балканах і сусідства, зокрема в Молдові", — додав він.

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Також Макрон сказав, що Франція передасть Україні додатково шість далекобійних гармат Ceasar.

Також після зустрічі з президентом України висловився і прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі. Він сказав, що Італія хоче бачити Україну у складі Європейського союзу і підтримає надання статусу кандидата в ЄС.

"Це означає, що Італія однозначно підтримуватиме Україну в статусі кандидата з подальшим вступом в ЄС. Йдеться про шлях, який передбачає реформи на шляху України до ЄС," — сказав Драґі.

Нагадаємо, що сьогодні Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драґі прибули до Києва. Візит трійці не анонсували офіційно, хоча преса постійно про нього писала.

Згодом політики зробили свої перші заяви після прибуття в столицю України. "Це послання європейської єдності та підтримки в розмовах про сьогодення та майбутнє, тому що найближчі тижні будуть дуже важкими", — заявив Макрон. Шольц, зі свого боку, пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки знадобиться.

Також Фокус у своїй статті "Зберегти обличчя Путіна чи допомогти Україні? З чим приїхали до Києва Макрон, Шольц і Драґі" розбирав тему приїзду європейських лідерів: чи вони приїхали "заспокоїти" обіцянками, чи переламати хід війни.