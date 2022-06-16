Франция, Италия и ФРГ поддержали "немедленное" предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, — СМИ

По словам Эмманюэля Макрона, предоставление такого статуса сопровождается дорожной картой и учитывает ситуацию на Западных Балканах.

Во время своего приезда в Киев, 16 июня, Макрон заявил, что ряд европейских стран поддерживают предоставление "немедленного" статуса кандидата в ЕС Украине. Об этом в своем Twitter сообщает AFP.

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После встречи с Владимиром Зеленским в президентском дворце в четверг главы государств Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата в ЕС для Украины, заявил президент Франции.

"Мы все четверо поддерживаем статус немедленного кандидата на членство", — сказал Эмманюэль Макрон. — "Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет предусматривать учет ситуации на Балканах и соседства, в частности в Молдове", — добавил он.

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Также Макрон сказал, что Франция передаст Украине дополнительно шесть дальнобойных орудий Ceasar.

Также после встречи с президентом Украины высказался и премьер-министр Италии Марио Драги. Он сказал, что Италия хочет видеть Украину в составе Европейского союза и поддержит предоставление статуса кандидата в ЕС.

"Это значит, что Италия будет однозначно поддерживать Украину в статусе кандидата с последующим вступлением в ЕС. Речь идет о пути, предусматривающем реформы на пути Украины в ЕС", — сказал Драги.

Напомним, что сегодня Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев. Визит троицы не анонсировали официально, хотя пресса о нем постоянно писала.

Впоследствии политики сделали свои первые заявления по прибытии в столицу Украины. "Это послание европейского единства и поддержки в разговорах о настоящем и будущем, потому что ближайшие недели будут очень тяжелыми", — заявил Макрон. Шольц со своей стороны пообещал помогать Украине столько, сколько понадобится.

Также Фокус в своей статье "Сохранить лицо Путина или помочь Украине? С чем приехали в Киев Макрон, Шольц и Драги" разбирал тему приезда европейских лидеров: они приехали "успокоить" обещаниями или переломить ход войны.