"Макрон зрадив Україну": ЗМІ звинуватили Францію в нарощуванні імпорту газу з РФ (відео)

Британські журналісти стверджують, що Франція на 18% збільшила свій імпорт енергоносіїв із Росії за останні два місяці.

Британські ЗМІ звинуватили президента Франції Емманюеля Макрона в тому, що він зрадив Україну, оскільки імпорт російських енергоносіїв у країну зріс за останні місяці, незважаючи на звірства російських військових. Про це йдеться в публікації газети The Daily Express.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Видання пише, що з 24 лютого європейські країни прагнуть покінчити із залежністю від російського газу. У 2021 році країни ЄС сильно залежали від постачання енергоносіїв із Росії, на частку якої припадало близько 40% імпорту.

"Тоді як інші країни ЄС шукають способи скоротити постачання енергоносіїв із Москви за рахунок впровадження відновлюваних джерел енергії або укладання угод на постачання газу з іншими країнами, Франції, схоже, про це не повідомили", — йдеться в публікації.

У статті оглядачі посилаються на дані незалежної дослідницької організації — Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), згідно з якими Франція, Бельгія та Нідерланди закупили партії російського палива за зниженими цінами. Крім того, у квітні та травні Франція отримала кілька партій зрідженого природного газу (ЗПГ) та інших продуктів із викопного палива на суму майже 900 мільйонів євро.

Однак, якщо вірити графіку CREA динаміки постачання російських енергоносіїв до низки країн, у тому числі й до ЄС, то лідером із імпорту серед європейських країн є Німеччина, яка з 24 лютого по 3 червня закупила палива в Росії на 12,6 млрд євро. Нижче розташовані Італія та Нідерланди з показником близько 7,9 млрд євро, і лише потім розташована Франція, яка, як і Польща, імпортувала російське паливо на суму майже 4,4 млрд євро.

Проте в Daily Express пишуть, що порівняно з лютим і березнем цього року, Франція на 18% збільшила свій імпорт енергоносіїв, щоб стати найбільшим покупцем ЗПГ у світі. Також зазначається, що за перші 100 днів війни в Україні Росія заробила 93 мільярди євро на експорті палива. Із цієї суми на частку ЄС припадало 61% всього експорту енергоносіїв із Росії на суму близько 57 мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон має намір відвідати Україну найближчої середи, 15 червня. За словами першого радника посла Брюно Кассанеля, візит французького голови має відбутися одразу після його відвідання Молдови.

Публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Новому времени" сказав, що Франція та Німеччина побоюються, що перемога України у війні призведе до втрати ними лідерства у світовій політиці та зміні глобального порядку за українським сценарієм. За словами політолога, французька влада в умовах повномасштабної війни "заграє з Кремлем".