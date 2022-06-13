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Макрон приїде в Україну 15 червня, — ЗМІ

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Емманюель Макрон, Макрон їде в Україну
Фото: Twitter/ Emmanuel Macron | Президент Франції відвідає Україну.

Як вдалося дізнатися журналістам, президент Франції збирається відвідати Україну відразу після поїздки в Молдову. Проте деталі його візиту дипломати вирішили не розголошувати.

Емманюель Макрон відвідає Україну у найближчу середу, 15 червня. Про це повідомив Суспільному перший радник посла Франції в Україні.

За словами першого радника посла Брюно Кассанеля, візит президента Франції має відбутися одразу після його відвідин Молдови.

При цьому не зазначається про узгодження з раніше оголошеними планами Макрона.

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Нагадаємо, що раніше публікувалася інформація про можливий приїзд Макрона в Україну. У коментарі журналістам Емманюель Макрон зазначав, що "не відкидає такої можливості". При цьому була імовірність, що під час можливого візиту президент Франції передасть Україні САУ Caesar.

Окрім президента Франції в Україну можуть завітати і канцлер Німеччини Олаф Шольц а також прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі. Європейські лідери мають обговорити з українським керівництвом постачання зерна та врегулювання війни проти РФ.