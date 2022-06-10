Макрон може приїхати до України та передати захисникам САУ Caesar, — ЗМІ

У коментарі журналістам президент Франції заявив, що "нічого не відкидає". А Єлисейський палац уточнив, що питання візиту "на стадії вивчення".

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Президент Франції Емманюель Макрон може приїхати до Києва 15 червня та анонсувати поставки для ЗСУ додаткових гаубиць Caesar. Про це повідомляє Europe 1.

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Наші військові вже застосовують на полях битв шість таких знарядь, до яких у найближчому майбутньому може додатися ще стільки ж. На 15 червня Макрон запланував відвідування військової авіабази НАТО в Румунії, де він зустрінеться з французькими військовослужбовцями, дислокованими там у межах спеціальної операції, спровокованої нападом РФ на Україну та призначеної для "заспокоєння" країн східного флангу НАТО. Також запланована зустріч із президентом країни Клаусом Йоганнісом. Зважаючи на все, надалі планується поїздка до Києва — перша з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Журналісти французької "Ле Паризьєн" припускають, що Макрон може скористатися нагодою і приїхати до сусідньої України, оскільки така поїздка вже кілька тижнів обговорюється в Єлисейському палаці.

"Нічого не виключаю", — відповів глава французької держави в інтерв'ю пресі. "Проєкт знаходиться на стадії вивчення, але нічого не встановлено з точки зору дати", — прокоментували представники уряду Франції.

Водночас у Єлисейському палаці уточнили, що наразі питання візиту французького лідера в Україну перебуває на ранній стадії.

Гаубиці Caesar

Повідомляється, що порівняно з поставками інших країн, наприклад США чи Великобританії, військова підтримка України з боку Франції виглядає скромнішою. Багато в чому це пояснюється недостатньою військовою силою французької армії. Насамперед французькі ЗС мали 76 гаубиць Caesar, після відправки шести їх стало 70. Якщо Франція передасть Україні ще стільки ж, у неї залишиться 64. Тобто за три місяці запас скоротиться на 16%.

На виробництво таких артилерійських установок йде близько року.

155-мм самохідна артилерійська установка була розроблена та випускається французькою компанією Nexter з 2002 року.

Дальність стрільби осколково-фугасним снарядом ERFB — до 41 км, якщо гаубиця комплектується активно-реактивним снарядом, таким як Excalibur) — дальність може збільшитися до 46-49 км. Цю самохідну установку сумісна з далекобійним снарядом М2005 V-LAP, у такому разі дальність стрілянини може досягати 54 км.

[ + – ] Постачання зброї в Україну: Арсенал ЗСУ може поповнитися ще шістьма гаубицями Caesar.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський відповів Макрону на слова про Росію. За словами президента, Україна не збирається нікого принижувати, але від нас піде відповідна відповідь.

Зі свого боку глава українського МЗС Дмитро Кулеба також прокоментував заяви Макрона. Він вважає, що Росія сама себе принижує.